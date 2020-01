Paxti Sánchez se marcha del Eldense sin haber debutado

El guardameta mallorquín Patxi Sánchez ha decidido abandonar la disciplina del C. D. Eldense sin haber disputado ni un solo minuto desde que llegó el pasado septiembre.

El meta se marchó de Elda tras acabar el encuentro contra el Roda de Villarreal, último de 2019, sabiendo que ya no volvería a formar parte del vestuario deportivista por lo que este viernes se ha puesto en contacto telefónico con el club para solicitar su baja federativa.

Patxi Sánchez tiene 22 años y llegó con la intención de disputarle la titularidad en la portería del Eldense a Carles Fluixà sin llegar a conseguirlo.

Procedía del Real Avilés después de haber jugado en el Soller, C. E. Esporlas y Rotler Molinar, todos ellos en Tercera División. En su época de juvenil jugó en el C. D. La Salle y C. D. Ebro.