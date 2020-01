"Me decepciona la gente que no está comprometida, con ellos no me hace ilusión trabajar"

Yeray Jiménez y Edu Brenes volvieron a ausentarse del entrenamiento este viernes por lo que el futuro de ambos está ya lejos del Xerez CD. Esta situación que han adoptado los futbolistas, ha sido criticada por un entrenador que se siente “decepcionado con la gente que no está comprometida y con la que no me hace ilusión trabajar”.

Tras este severo toque de atención, Juan Carlos Gómez se centró en el “difícil” encuentro que su equipo disputará este domingo ante el Utrera. Espera que su equipo “haga un buen partido” ante un rival que llega en un buen momento y que ha sumado ocho victorias en los últimos nueve partidos: “Es un equipo que juega muy bien al fútbol, lo que ocurre es que a principios de temporada los resultados no les han acompañado, pero es un equipo que propone mucho y está en su mejor momento”.

El de este domingo será el último partido de la primera vuelta del campeonato y a la hora de hacer balance, Gómez no duda en asegurar que “hemos merecido más en momentos puntuales, sobre todo al inicio cuando el equipo jugaba muy bien al fútbol pero no sacábamos los resultados. Si sumamos los puntos del Córdoba B, el partido menos que tenemos por no haber jugado en Arcos y teniendo en cuenta todas las dificultades que hemos tenido, pues estaríamos en números de salvación. Evidentemente no estoy contento porque siempre quiero más, pero hay que tener en cuenta las cosas que hemos sufrido”, recuerda el entrenador.

Por último, y ante la más que probable salida de Edu y Yeray Jiménez, espera que el equipo se refuerce, “porque quedarán dos fichas libres y siempre tenemos algo en mente dentro eso sí de las posibilidades económicas del club, si estos jugadores salen y se pueden hacer cosas las vamos a hacer”.