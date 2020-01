PSOE y Unidas Podemos auguran una mejor financiación para Balears si hay investidura

Los diputados por Balears de PSOE y Unidas Podemos en el Congreso auguran una mejor financiación para las Islas si la votación de investidura a Pedro Sánchez prospera. Prevén que no habrá cambios de última hora en la dirección del voto de ninguna formación y que, por tanto, Sánchez será presidente el martes. Tampoco lo dudan desde el PP de Balears, que acusan a los socialistas de estar dispuestos “a todo” para investir a Sánchez. Además, los populares aseguran que las Islas no pintan “nada” en el programa del candidato.

Son las primeras valoraciones de los diputados que fueron cabeza de lista por Balears tras el discurso de investidura de Pedro Sánchez. Pere Joan Pons, del PSOE, asegura que si hay gobierno, esto será buena noticia por Balears. Entre otras cosas, porque se va a poder desarrollar la parte fiscal del Régimen Especial para Balears (REB) y negociar un nuevo modelo de financiación. Dice que la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado "va a permitir reactivar políticas que se han ralentizado en estos meses".

Por su parte, Antònia Jover, de Unidas Podemos, defiende que si prospera la investidura, se podrá acabar con la "infrafinanciación" de Balears: "Aportará una mejor justicia territorial y un mejor reparto de la financiación para todas las comunidades y para la nuestra".

La valoración de Marga Prohens, del PP, es totalmente opuesta: acusa a Sánchez de no hablar de los problemas de las Islas. "Ha hablado de la España vaciada, de las concesiones que harán al País Vasco y Cataluña, pero que no ha dedicado ni una sola palabra a los problemas de insularidad, al tema de la conectividad, al tema del REB, lo que significa que las Islas Baleares y la presidenta [Francina] Armengol no pintan nada en este programa de investidura", afirma Prohens.

Prohens asegura que no tiene dudas de que Pedro Sánchez será investido el martes, porque el PSOE, dice, "está dispuesto a todo". Y acusa al partido de no respetar la independencia judicial en relación a las críticas de la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, a las resoluciones de la Junta Electoral Central sobre Quim Torra y Oriol Junqueras.

Unas resoluciones que el socialista Pons respeta, pero no comparte, y que, para la diputada Jover de Unidas Podemos, están relacionadas con los intentos de la derecha de impedir la formación de un gobierno de coalición. Jover duda de que la decisión fuese competencia de este organismo.

La Ser no ha podido conocer de momento la valoración de Antonio Salvá, de Vox, al discurso de Sánchez. En la formación explican que no va a hablar nadie hasta la intervención en el Congreso de su presidente Santiago Abascal.