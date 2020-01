ElPozo Murcia se pasea en su estreno de 2020

ElPozo Murcia se estrenó en 2020 en casa, delante de su público, en un partido marcado por el interés del debut de Marcel como nuevo futbolista de la entidad charcutera. Los murcianos en sexta posición con 28 puntos, O Parrulo en décima con 17.

La batuta del encuentro la llevaron los murcianos, Andresito y Fernando comenzaon siendo un incordio para la defensa ferrolana. Muchos huecos para que los locales hicieran daño, los visitantes se echaron atrás a defender, tal y como Giustozzi adelantó en la previa del encuentro. La dupla Fernando-Paradynski funcionó a la perfección, incluso Andresito la tuvo ante el meta alos cinco minutos de partido. El portero se empleó para bloquear el disparo del cordobés.

Funcionó la dupla Paradynski-Andresito. Pase del primero y remate del segundo a placer en el minuto seis para estrenar el año y cuidado porque sigue incordiando el conjunto murciano y los ferrolanos están encerrados atrás aguantando el tipo como pueden. Volvió a golpear el conjunto murciano, para echar más leña al fuego, con una volea ejecutada a la perfección de Matteus. Un pase de Fernando desde esquina cuando restaron seis minutos para el descanso

Y no fue la última palabra. Andresito desde lejos, con punterazo con la izquierda metió el balón en la red para acumular dos tantos en este encuentro en su casillero personal. Un minuto después, Ferrol quiso arañar y maquillar con un gol de Adri para acercar posturas cuando faltaban 2:44 para el descanso, una diana que no celebró y la afición aplaudió. El tercero y definitivo gol antes del descanso fue para los murcianos. Sacó Darío de esquina y remató Álex para poner el 4-1 al final de la primera parte.

En la segunda mitad la vida siguió igual, más atrevido ElPozo certificando las buenas sensaciones del equipo en este inicio de año y O Parrulo muy encerrado en la primera línea de juego. Muchas dudas de los visitantes que no encontraron espacios ni roturas en los murcianos.

En una carambola justo en el ecuador de la segunda mitad, Marcel metió la pierna para sentenciar el marcador, aunque el cuerpo acabó impactando en un futbolista de O Parrulo y no le dieron el tanto al internacional brasileño. Al que sí le dieron un gol fue a Fernando que, tras un rechace, conectó un derechazo con el balón muerto en el área. Ya no hubo tiempo para nada más, la superioridad local pudo con un conjunto ferrolano que no tuvo posibilidades (6-1).