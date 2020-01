El partido se decidió en el último periodo gracias a la intensidad defensiva de un Leyma Básquet Coruña que suma así la undécima victoria de la temporada. Mal día, una vez más, del Club Ourense Baloncesto en el rebote.

Quedaba todo por decidirse. Víctor Serrano empataba el partido otra vez pero Jeff Xavier, jugador al que no le pesa el balón en momentos decisivos,anotaba un triple que, seguido de otro de Peciukevicius llevaban la ventaja a ocho puntos (63-55).

Paró el partido Gonzalo García de Vitoria y nada más salir del tiempo muerto Xavier anotaba otro triple que ponía el más once a favor de los coruñeses (66-55).

No se hizo esperar la respuesta de los ourensanos, Edu Martínez anotaba desde fuera pero no fue suficiente. La intensa defensa coruñesa cerró el aro a los ourensanos para mantener la ventaja hasta el final.

La victoria se quedó en casa y Ourense sumó la cuarta derrota consecutiva. Al final 72-65.

Próximo partido del Club Ourense Baloncesto, el viernes día 10 de enero, en el Pazo de los deportes Paco Paz, frente al Lleida.