Imanol renueva su nuevo contrato hasta el 2021

La Real Sociedad anunció ayer por la tarde la ampliación del contrato de su entrenador Imanol Alguacil hasta el 2021. La real apuesta decididamente por el buen trabajo del técnico oriotarra, con temporada y media por delante para poder desarrollar en profundidad todo su gran trabajo que debe culminar con el regreso a Europa, tres años después. Avalado por sus excelentes resultados , con 48 partidos dirigidos en Primera, con 22 victorias, 12 empates y 14 derrotas y con un gran promedio de 1, 62 sumados por partido y con un fútbol atractivo y vertical que le ha permitido conectar con el gran cariño de la afición txuri urdiñ hacia su persona y labor.

El nuevo contrato contempla lógicamente una mejora salarial y se elimina la cláusula de renovación automática que incluía el anterior contrato.

En declaraciones a la web del club, el de Orio se muestra “muy contento, es todo una consecuencia del trabajo realizado. Es algo que ha mencionado en más de una ocasión, pero “antes de renovar ya decía que me sentía valorado y seguro de estar aquí.Las cosas van bien y tanto Roberto Olabe como la Junta Directiva está contenta con el trabajo que se está haciendo”.

Imanol es consciente de que “todo tiene que ser una consecuencia independientemente de que vayamos bien.Me han mostrado confianza y seguridad. En verano cuando había que tomar decisiones siempre han sido con consenso y me he sentido respetado .Estaba muy tranquilo porque a pesar de la firma ya me sentía así, valorado. Alargamos la duración y esperemos que no sea una y lleguen más”, pide a los Reyes.

A pesar de que la Real está en puestos europeos e Imanol Alguacil ha impuesto un estilo atractivo e innegociable: “Es muy difícil que cuando las cosas están bien disfrutes porque uno sabe que de una semana para otra cambia rápido y todo lo que has hecho no sirve de nada”. Tenemos mucho que trabajar y mejorar

El partido del domingo va a ser, indudablemente, un encuentro especial para el oriotarra: ”El domingo se van a dar muchas cosas, el primer partido del año, la renovación, día de Reyes, otro partido de Anoeta, el estadio a reventar y una ilusión tremenda, muchas cosas para poder ganar e irnos felices a casa”, desea.