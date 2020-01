Óscar García: "Sólo contaré con los que estén centrados al 100%"

El Celta abre el año en Balaídos contra Osasuna a las nueve de la noche. Ya saben la polémica del horario impuesto por la Liga, que puede mermar la asistencia al estadio al coincidir con una noche como la de Reyes.

En lo deportivo, Hugo Mallo está completamente recuperado y habrá que ver si Óscar García cuenta con él de inicio o apuesta por Kevin en el lateral derecho, aunque la convocatoria final se conocerá mañana. El técnico pasaba esta mañana por una rueda de prensa que se ha centrado en este mercado de invierno y donde ha hecho hincapié en el mal año que ha sido 2019 y que quieren empezar con buen pie el 2020. Asegura que quieren equilibrar la plantilla con fichajes, que Lobotka, al que pretende el Nápoles, jugará si está centrado, y que sólo contará con los que tengan la cabeza al cien por cien en el equipo.

Sobre su ausencia en el partido ante el Levante, dice Óscar que, a pesar de que se sufre más desde fuera, se tiene una mejor visión de lo que falla, y que en eso han estado trabajando en los entrenamientos.

Llega Osasuna, un rival duro en lo físico, de juego directo, al que conocen de sobra para saber qué hacer y qué no hacer para lograr los tres puntos. “Si no juegas al 100% todos los minutos, no puedes ganar partidos en Primera división”, ha concluído.