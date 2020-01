Bendodo: "El Rey Mago Sánchez da regalos a quienes quieren romper España"

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha asegurado este sábado que "si hay Gobierno dentro de dos días, Andalucía va a estar reivindicativa, exigiendo su papel en el conjunto de España y no aceptando el menosprecio de nadie".

"De entrada, 543 millones de euros que nos deben del IVA, de todos los andaluces que el Gobierno tiene retenido y que todavía no nos ha pagado", ha señalado Bendodo en una rueda de prensa en Málaga. "Ese dinero lo queremos para la sanidad, la educación, la dependencia, las políticas sociales; ese dinero de los andaluces es necesario que llegue cuanto antes", ha añadido.

A esto se añaden "los 4.000 millones de euros que hacían falta", ha indicado. Al respecto, ha puntualizado que "esto lo decía la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que Andalucía tenía un déficit de 4.000 millones de euros de financiación", por lo que ha considerado que es una "gran oportunidad de ser consecuentes con lo que uno dice".

En este sentido, ha recordado que en el año 2018 "se gastaron en el anterior Gobierno unos cuantos millones de euros más de los que ingresaron", Montero era consejera de Hacienda de la Junta. Ya siendo ministra "dijo que ese déficit en el que había incurrido no era culpa de sus seis primeros meses, sino culpa de los segundos seis meses del año, donde ella ya estaba en el Gobierno de España y le echó la culpa al consejero Ramírez de Arellano, un claro ejemplo de compañerismo", ha criticado Bendodo.

"Por ese déficit generado por el Gobierno socialista, el Gobierno de España ha anunciado que quiere intervenir las cuentas de la Junta de Andalucía", es decir, la capacidad para que la Junta de Andalucía pueda financiarse en los mercados, ha concretado, como "se hizo el año pasado, como se hizo en 2018, captando hasta 1.200 millones de euros y con la previsión de poder captar hasta cerca de 2.000 millones de euros para financiarnos en el año 2020", ha detallado.

Por estos motivos, ha considerado que "resulta paradójico que sea la persona que generó ese déficit la que mande la carta de su ministerio anunciando que por culpa de ella misma van a intervenir las cuentas de la Junta de Andalucía". "Alguien debe explicar todo eso y yo espero que cuanto antes la ministra dé cita al consejero de Hacienda, que ya lo ha solicitado y hasta ahora, la callada por respuesta", ha añadido.

Por otra parte, ha indicado que tampoco entienden cómo este "gobierno social" ha retirado el convenio de la asistencia a los menores no acompañados que llegan a la región, lo que es competencia de la Comunidad Autónoma, ha recordado.

"Desde hace años hay un convenio con el Gobierno de España, de en torno a 26 millones de euros, para atender a los menores no acompañados. De golpe y porrazo el Gobierno anuncia que no hay convenio, que ya no hay cantidad económica para atender a los menores no acompañados sin dar ninguna explicación más", ha explicado. "Evidentemente, la Junta de Andalucía lo va a hacer y lo va a atender con su propio presupuesto, no podemos dejar a los menores no acompañados sin asistencia", ha asegurado.

Así, ha apuntado que espera que "si hay presupuestos para este año, se vuelva a poner en marcha este convenio de atención social a menores no acompañados de Andalucía como ha funcionado en los últimos años".