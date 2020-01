Mubarak Wakaso es uno de los jugadores cuyo futuro preocupa en Vitoria. El centrocampista de Ghana termina su vinculación contractual en el mes de junio y el Alavés quiere que siga en la entidad. Tanto para utilizarlo en la segunda parte de la temporada con total implicación como para disponer de sus servicios en las próximas campañas.

Hace meses que el Director Deportivo del club albiazul, Sergio Fernández, le ha hizo una oferta de renovación. Pero el africano no ha dado el OK, ya sea por el tiempo de vinculación o por las cantidades económicas. Wakaso quiere continuar en Vitoria y cada vez que se le ha preguntado sobre el tema ha dicho que su intención es seguir vistiendo la camiseta del conjunto vasco.

El jugador tiene cartel fuera de la capital alavesa y, cada vez que sale su nombre, el Getafe se pone a la cola. Bordalás coincidió con él en el Elche y lo tiene en su lista de favoritos. No habría que descartar tampoco una venta en este mes si no se llega a un acuerdo de renovación para que no se fuera libre en junio. Ya ocurrió el año pasado con Ibai Gómez pero el Alavés no debería de jugar con fuego. Lo importante es la permanencia y Wakaso es básico.

El futbolista se rompió el dedo de una mano en Pamplona y no acaba de levantar cabeza. Ha estado jugando con una protección y una venda varios meses y, además, recayó en el último partido de 2019 en el Camp Nou. Es posible que aproveche el parón de la semana que viene para volver a pasar por el quirófano. El Alavés es el único equipo de Primera que ha caído eliminado en la Copa del Rey y no jugará el próximo fin de semana.

Otro récord, de dudoso prestigio, que tiene Wakaso este año es el de las tarjetas amarillas. Lleva nueve y, otra vez, está al borde de la suspensión. También ha visto alguna tarjeta roja como es el caso del partido de Granada. No pudo jugar contra el Leganés en Mendizorroza en un partido que era básico para las aspiraciones del club vitoriano y que terminó con empate a 1.

Wakaso es internacional con Ghana y se encuentra en su mejor momento de fútbol. El año pasado no entró tanto dentro de los planes del Pitu Abelardo y pidió una rescisión de contrato para buscar otros horizontes. En esta ocasión pasa lo contrario ya que el Alavés le quiere renovar y el que lleva los ases en la partida, por ahora, es el africano.