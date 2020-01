Otro más a la buchaca (0-0)

Buenas razones ha tenido Emilio Fajardo para no estar contento con la primera parte de su equipo y el preparador no lo ha disimulado, ya que su apuesta por ser más ofensivo, si cabe, o al menos más jugón con la entrada al campo del medio Mario Martos -el resto del bloque ha sido el habitual- no ha dado resultado en el primer tiempo.

El Algeciras no ha tenido la pelota en la primera mitad de partido y las pocas veces que ha manejado el balón no ha sabido qué hacer, ha sido un equipo muy espeso, sin dominio y, sobre todo, sin llegar al marco contrario excepto en el último cuarto de hora de encuentro.

El Recreativo Granada, que no tiene un mal equipo, ni mucho menos, pero al cual le falta algo más para salir de abajo, se ha cerrado bien por dentro y ha tenido delante a un rival que tampoco ha sabido qué hacer por fuera. Ni tres pases le ha durado al Algeciras el esférico, ni ha aparecido Ganet, ni Antoñito, ni Domínguez, ni nadie y así, la verdad, es imposible. No se es menos ofensivo por jugar solo con Karim arriba, pero si lo que el atacante tiene que tener por detrás no aparece las cosas tampoco pueden funcionar.

Y así se puede resumir un “tostón” de primera parte que para los algeciristas, y es lo que más interesa, sólo se ha animado en el último tramo con dos ocasiones más que claras. Un centro de Antoñito desde la izquierda al segundo palo en el minuto 31 y al Ganet no ha llegado para mandar el balón a la red y un chut de Borja Vicent desde el costado derecho, tras el saque de una falta, que el defensa no ha aprovechado para fusilar a Unai. El balón ha acabado en las manos del portero del Recreativo Granada.

El Recreativo Granada ha tenido el control antes, durante y al final, pero es un equipo muy inocente arriba, juega bien al fútbol, pero le falta un mundo para morder. Un equipo de más calidad hoy habría hecho mucho daño al Algeciras en la primera parte. Los locales han imprimido criterio, pero se han diluido en el área visitante. Tiros lejanos, pocos entre los tres palos y poco más. Casi lo mismo que el Algeciras exceptuando las dos ocasiones reseñadas.

Emilio Fajardo vio claro en los primeros instantes del segundo tiempo que el Algeciras iba camino de repetir el discreto primer tiempo y rápidamente, en el minuto 59, dio entrada a Caturla y retiró del campo a Domínguez para buscar algo más de control o, al menos, que el Recreativo Granada no estuviera cómodo en el medio campo. Sólo un minuto más tarde, en el 60’, Pablo Ganet mandó fuera rozando el palo el balón tras un cabezazo a centro de Choco desde la derecha. El Recreativo Granada respondió con un balón profundo de Caio, recién ingresado en el terreno de juego, que hizo temblar a la parroquia algecirista.

Si bien es cierto que el Algeciras tuvo algo más de control, no lo es menos que le siguió costando mucho llegar al marco contrario, mientras que el Recreativo Granada, cuyo bagaje ofensivo también siguió siendo muy pobre, ganó algo más arriba con las penetraciones de Caio por la izquierda, pero, salvo la reseñada anteriormente, sin llegar a poner en apuros a Lopito.

El Algeciras se tiró a tumba abierta a por el gol en el último cuarto de hora de partido y vio como Mario Martos, posteriormente sustituido por Antonio Sánchez, mandó el balón fuera con toda la portería para él tras un balón que no acertó a despejar Unai y dejó en los pies del algecirista. Y también para impotencia de los de casa la ocasión abortada por Borja Vicent en el minuto 85 cuando se disponía a fusilar a Lopito. Los de arriba, al ir arriba con todo, podían dar opciones al Recreativo Granada y de ahí la ocasión reseñada y los últimos minutos de infarto para los entrenadores de los dos equipos, a los no contentó el cero a cero final.

FICHA TÉCNICA:

RECREATIVO GRANADA (0): Unai, Héctor, Viedma (Caio, 62’), Migue García, Yael (Isma, 62’), Rubén, Isi Gómez, Montoro, Aranda, Mario y Pepe (Garrido, 76’).

ALGECIRAS C.F. (0): Lopito, Choco, Benítez, Iván (Barba, 76’), Antoñito, Pablo Ganet, Borja Vicent, Braganza, Antonio Domínguez (Caturla, 59’), Mario Martos (Antonio Sánchez, 85’) y Karim Abubacar.

ÁRBITRO: Carbonell Hernández, del colegio valenciano. Amonestó a los jugadores locales Héctor (16’) y Montoro (65’) y a los visitantes Borja Vicent (27’), Iván (52’), Isma (68’) y Aranda (74’).

SIN GOLES.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 19º jornada del Grupo IV de Segunda División B disputado en la Ciudad Deportiva del Granada ante unos 200 espectadores.