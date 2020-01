Pilar Fernández: "Es necesario un cambio en el procedimiento judicial para no revictimizar a las mujeres"

Pilar Fernández, una entrevista en la Cadena SER, cree fundamental que se lleve a cabo una reforma estructural de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) porque el procedimiento judicial actual "no es ágil, no ayuda y revictimiza a las mujeres". A su juicio es también fundamental implementar medidas a nivel educativo y de prevención de la violencia de género, medidas que ya se encuentran recogidas en la Ley Integral de Violencia de Género. La fiscala especialista en violencia de género cree necesario que sea el Ministerio Fiscal quien se encargue de las investigaciones en esta materia en lugar del juez de instrucción. "Hay que estar a la altura del derecho comparado, con un derecho procesal más garantista donde la Fiscalía investigue y los jueces adopten medidas correspondientes en materia de protección".

Entiende Pilar Fernández que se debería incluir como violencia contra las mujeres los casos de agresiones sexuales y la trata. La fiscala considera además que se está minimizando la violencia contra las mujeres, algo que no ocurriría si las víctimas fueran hombres. "No se puede minimizar este fenómeno, no sé que pasaría si hubiera 55 hombres asesinados, que lectura se haría". Y añade que "cualquier persona que lo haga es una persona muy poco responsable". Pilar Fernandez cree también que los mensajes negacionistas ponen en riesgo la vida de muchas mujeres que necesitan atención especial contra sus agresores.

Pide compromiso al nuevo gobierno

Pilar Fernández espera que las instituciones se tomen muy en serio la violencia de género que "debería ser la prioridad de todos los partidos políticos al margen de ideologías". Cree que las medidas acordadas en esta materia entre PSOE y Unidas Podemos son "una buena noticia" al margen de que necesitan concretarse. En su opinión la mejora de recursos es también "fundamental" ya que "hay que invertir mucho tanto en recursos como en preparación de profesionales". Eso sumado a ese cambio de procedimiento que trata de evitar que las mujeres "tengan que declarar cuarenta mil veces" y que busca que "haya buenas respuestas por parte del sistema judicial y un trato adecuado". Pilar Fernández está convencida de que ese cambio no solo va a beneficiar a las mujeres sino también a los acusados, ya que será un procedimiento más garantista.

