"Les dije que jugaran y disfrutaran, que esto es lo que les tocará si quieren llegar más lejos"

El Arcos CF se llevó justamente la victoria en Chapín ante el Xerez DFC. El trabajo de sus jugadores y el planteamiento de su entrenador sirvieron para neutralizar el potencial del equipo que entrena Josu Uribe, que se mostró incapaz y sin recursos ante el oficio de los visitantes.

Alberto Vázquez, se mostró “muy contento” por el triunfo, “porque somos un grupo de gente joven, con mucha ilusión y ganas de hacer las cosas bien. Había gente que nada más que por el escenario, el entorno que había y el partido que era, le podían temblar las piernas, pero teníamos pensamiento de hacer las cosas bien, de jugar al fútbol y de disfrutar. Les dije que esto era un regalo de Reyes”.

El entrenador del Arcos destaca que “en la primera parte hemos tenido tramos en los que con balón hemos jugado muy bien, luego la expulsión y el gol condiciona un poco y en la segunda parte ha tocado sufrir”.

El Xerez DFC no tiró a puerta en toda la primera parte y en la segunda, el peligro que generaron era a balón parado especialmente: “Ellos no han tenido profundidad, han tenido más la pelota, pero en la primera parte no nos han creado peligro. Nosotros hemos salido muy bien de la presión y a veces hemos llegado con claridad arriba”.

Vázquez tiene claro que a sus jugadores “hay que hacerles un monumento, han hecho un trabajo estupendo. Si algún futbolista de los míos quiere llegar más lejos estos es lo que se van a encontrar, eso es lo que les dije antes del partido, que jugaran y que disfrutaran”.