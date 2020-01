Roban un hinchable infantil de 400 kilos en Villalobón

Personas desconocidas han perpetrado un curioso robo ocurrido en la mañana del 4 de enero en el polígono de Villalobón al llevarse un hinchable infantil de unos 400 kilos de peso y un valor de unos 6.000 euros propiedad de Churrería El Mara, robo que ya ha sido denunciado ante la Guardia Civil.

La noticia ha corrido como la pólvora por las redes sociales ya que los propietarios hacen un llamamiento para tratar de recuperar el hinchable. Inspirado en la televisiva Patrulla Canina. se trata de un modelo único que mide 5 metros de ancho, 9 de largo y 4 de alto y pesa 400 kilos, por lo que no ha sido fácil su transporte. Sin embargo los ladrones no se han llevado los motores de la atracción y tratándose de un prototipo no se puede utilizar por lo que pierde todo su valor. El hinchable iba a instalarse en una feria infantil anterior a la celebración de la noche de Reyes siendo sustituido por otro hinchable de la misma empresa.