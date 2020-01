Los 85 internos del CIE de Zapadores desconvocan la huelga de hambre

Los 85 internos del CIE Zapadores de València que han estado en huelga de hambre desde la noche de 3 de enero por el "hartazgo" del trato de la Policía Nacional y por considerar que están encerrados injustamente y en condiciones inhumanas, ya han concluido su protesta.

Fuentes de la Policía Nacional han explicado que esta mañana todos los internos han desayunado, que el hecho de que estén encerrados no depende de ellos sino del juez y que las condiciones en las que se encuentra el centro han sido revisadas por diferentes instancias y no han encontrado ningún defecto grave.

Según el portavoz de la campaña CIEs NO, Adrián Vives, los internos empezaron a organizarse a mediodía del día 3 para empezar una huelga de hambre por considerar que están "encerrados injustamente y en condiciones inhumanas" y reclamar libertad.

La Campaña CIEs NO ha señalado que las huelgas de hambre no son una acción extraordinaria y que la Policía no "suele leerla como una acción de protesta por unos derechos".

En libertad el menor encerrado en Zapadores

El menor que llegó a costas almerienses el pasado día 25 de diciembre y que tras ser detenido, fue encerrado en el CIE de Zapadores de València, ha sido liberado tras una semana de "encierro ilegal" y trasladado a un centro de menores, según ha informado la Campaña CIEs NO.

En un comunicado, la plataforma ha informado de que el juez ha decretado la libertad del joven de 16 años, de nacionalidad argelina, tras haberse aportado su partida de nacimiento y DNI originales, cuyas fotocopias ya había presentado, aunque no fueron tenidas en cuenta.

La Campaña CIEs NO, que ha recordado que conoció su caso por otros internos y pudo denunciarlo y conseguir su documentación original, ha exigido que se investigue por qué las autoridades le asignaron un año de nacimiento que lo convertía en mayor de edad.

Según han denunciado, el encierro de menores de edad es "una práctica convertida en habitual en los últimos tiempos" y muchos de ellos "no corren la misma suerte".