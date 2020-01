La Real perdona, el Villarreal le remonta y el VAR le remata

Suma y sigue el Villarreal a costa de la Real Sociedad. El submarino amarillo logró su tercera victoria seguida en el Reale Arena, remontando a los donostiarras, que fueron de más a menos, haciendo una gran primera parte, pero hundiéndose tras el descanso. Marcó primero Willian José, no aprovechó la Real para ampliar el marcador antes de pasar por vestuarios; y el Villarreal lo agradeció aprovechando sus dos únicas oportunidades, que tuvieron que ser validadas por el VAR. La Real, aún así, cierra la primera vuelta en puestos europeos; el Villarreal se asoma al balcón europeo con tres triunfos consecutivos.

El partido comenzó eléctrico, como se presumía teniendo frente a frente a dos contendientes que miran con descaro la portería del contrario. La Real, al ser el equipo de casa, intentaba llevar el peso de la contienda tratando de controlar la posesión; pero el Villarreal, fiel a su estilo y sin saber especular, también trataba de discutirle el dominio de la pelota. Trigueros y Ødegaard manejaban los metros finales de los ataques de sus equipos, aunque faltaba todavía brillo en las acciones decisivas. Y las defensas, siempre exigidas con dos conjunto tan alegres, empezaban a sufrir cada vez más con el paso de los minutos. En ese contexto las ocasiones no tenían que tardar mucho en llegar.

Llegaron opciones claras de gol de la Real, y también del Villarreal. Empezaron golpeando los txuri-urdin, con una mayor presencia con el balón; pero el Villarreal respondió enseguida con transiciones veloces que ni fueron capaces de finalizar ni Chukweze ni Gerard Moreno. Tampoco Ødegaard y Portu andaban finos de puntería. Hasta que llegó Willian José para aprovechar un buen servicio de Portu desde la derecha. El brasileño no perdonó en área pequeña para abrir el marcador de un partido muy movido y que podía haber llegado con muchos más goles al descanso en ambas porterías. Dominaba un poco más la Real, que pudo haber ampliado la diferencia con varias conducciones de Ødegaard que no supieron aprovechar; pero el Villarreal no se arrugaba con sus contragolpes.

Tras el descanso, el escenario del encuentro cambió totalmente. El Villarreal aprovechó la primera opción que tuvo para empatar, después de una jugada polémica y que podía haber cambiado todavía más el signo del partido. Chukweze entró como un cohete en el área de la Real Sociedad y fue derribado claramente por Zubeldia, que podía haber visto su segunda amarilla y ser expulsado. El VAR revisó la jugada por un posible fuera de juego del jugador del Villarreal, pero no lo había; y el colegiado tampoco entendió que Zubeldia debía haber visto la tarjeta roja. Trigueros no falló desde los once metros y el empate fue el principio del fin para los donostiarras. Calleja metió a Cazorla y Alberto Moreno al terreno de juego cambiando el sistema de juego, poblando el centro de campo, y los txuri-urdin no fueron capaces de adaptarse y neutralizar la mejoría con el balón del submarino amarillo.

Tocada la Real, el Villarreal aprovechó su efectividad para remontar el encuentro gracias a Santi Cazorla. El asturiano podía haber estado en fuera de juego, en posición muy justa; pero el VAR validó su posición con mucha incertidumbre y dio validez al 1-2 que a la postre fue definitivo. El equipo realista no fue capaz de encontrar los posibles interiores que si dejaba el Villarreal en la primera parte y que tuvo el acierto de tapar tras el descanso. Eso le perjudicó porque le faltó claridad en los metros finales, hasta el punto de que sólo Merino tuvo opciones claras de rematar, y una se estrelló en el larguero. Pero poco bagaje ofensivo más en la segunda parte, poco para lo mucho insistió y para la posesión que tuvo. El Villarreal se hizo grande en defensa, especialmente con Albiol y Pau Torres en el eje defensivo, y aguantó los minutos finales sin grandes apuros para llevarse una victoria que le mete de lleno en la pelea por los puestos europeos.