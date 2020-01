El BMC de Algeciras visita al líder (Sáb 18.00h)

Vuelve la competición para el BM Ciudad de Algeciras que este sábado a las 18.00 horas visita la cancha del líder, BM Maracena, en tierras granadinas. El conjunto de David González regresa a la normalidad después de unas fiestas en las que se han ejercitado durante varios días con el fin de no perder la forma. 'Este tipo de partidos después de un parón tan largo son impredecibles y puede pasar de todo y no me parece un mal día para visitar al líder', declaró el preparador vallisoletano.

'Hemos hecho un trabajo en vacaciones y desde el pasado jueves estamos trabajando de nuevo para volver a la carga', afirmó González que confía en que el nuevo año traiga la recuperación de los jugadores que han estado lesionados en este tramo final de la primera vuelta.

Además, las categorías inferiores retomarán sus respectivas ligas y en el caso del Cadete Femenino, Juvenil Femenino y Senior Femenino se desplazarán hasta Lepe para jugar el sábado a las 16.00, 18.00 y 20.00 horas respectivamente mientras que el Juvenil Masculino buscará sumar los puntos ante BM Málaga el domingo a las 11.00 horas en el Samuel Aguilar de Los Barrios.