El CD Pedroñeras prepara una revolución para luchar por la permanencia

El nuevo CD Pedroñeras de Javier Bermúdez no ha tenido su estreno soñado tras caer derrotado ante el Socuéllamos por 0-3. Una vez finalizada la primera vuelta de competición, el conjunto ajero ocupa por primera vez en la temporada posiciones de descenso. Bermúdez y su cuerpo técnico preparan una notable revolución en la plantilla y en el estilo de juego con el fin de conseguir la permanencia.

Con apenas tres entrenamientos y sin margen para los cambios, el Pedroñeras saltó al verde del Municipal con la intención de sacar algo positivo ante el Socuéllamos. Los de Manolo Martínez pasaron por encima de los ajeros y se llevaron la victoria con comodidad (0-3). Tras este resultado, se ha iniciado el proceso de cambio en el CD Pedroñeras.

Habrá bajas, el nuevo técnico ha tomado la decisión de no contar con una parte de los futbolistas que arrancaron la temporada en el CD Pedroñeras. Jugadores que no han mostrado el rendimiento esperado o que directamente no se adaptan al nuevo estilo de juego que propone el técnico vasco.

Una vez concretadas las bajas –entre tres y cinco jugadores- y liberada la masa salarial, Bermúdez y su cuerpo técnico ya trabajan en las nuevas incorporaciones. Jugadores de su confianza que llegarán al CD Pedroñeras para ayudar hasta final de temporada.

Un nombre que ha sonado con fuerza es el de Luis Mariano Vilchez, la extensión en el campo del técnico vasco en los equipos dónde ha estado (Villarrobledo, Villarrubia, Almagro…). Un jugador de sobresaliente calidad y experimentado en levantar el ánimo de equipos deprimidos.

Nombres, de momento solo se puede hablar de conjeturas sin confirmar. En los próximos días empezará el baile de bajas y fichajes en el CD Pedroñeras con el partido ante Quintanar del Rey en el horizonte.