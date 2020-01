Bildu advierte que el objetivo de su formación es "la república vasca"

Madrid, 7 ene (EFE).- El diputado de EH Bildu Oskar Matute ha advertido este martes desde la tribuna del Congreso de que el objetivo de su formación es "construir la república vasca" y ha lanzado duros mensajes contra "la derecha y la ultra derecha", a quienes ha dicho: "Nuestros sueños no caben en vuestras leyes". ,Nada más comenzar la intervención del diputado de Bildu, los diputados de Vox han abandonado el hemiciclo por considerar la intervención de los nacionalistas vascos "una infamia", en

Nada más comenzar la intervención del diputado de Bildu, los diputados de Vox han abandonado el hemiciclo por considerar la intervención de los nacionalistas vascos "una infamia", en palabras de Iván Espinosa de los Monteros.

Matute ha reprochado al líder del PP, Pablo Casado, que hable sólo de las víctimas de ETA y ha hecho extensivo el término de víctimas "al Gal, al Batallón vasco español, las de la violencia parapolicial y las decenas de enterrados en las cunetas". Para ellos, ha dicho, "verdad, justicia y reparación".

En su discurso Matute ha reivindicado a Dolores Ibárruri, la Pasionaria, y al diputado de HB Josu Muguruza, asesinado por la extrema derecha en 1989, en un discurso en el que ha querido equiparar a todas las víctimas de la violencia.

El diputado también ha criticado que el PP no esté en los actos anuales que el Gobierno vasco hace en recuerdo de las víctimas. Y en concreto se ha referido también a la ausencia de Vox y Cs, a quienes ha dicho que no acuden "porque a ustedes en el País Vasco no los vota ni Dios".