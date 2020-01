Ana Oramas pide disculpas a su partido por su voto: "No guardé las formas"

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha pedido disculpas a su partido desde la tribuna del Congreso de los Diputados por incumplir con la disciplina de voto. "no guardé las formas", ha dicho Oramas, refiriéndose a su intervención el pasado sábado durante la primera sesión de investidura y en la que afirmó que, aún habiendo recibido "presiones", su voto finalmente sería "no, no y mil veces no".

La diputada nacionalista canaria, visiblemente afectada por lo ocurrido en las últimas horas, y donde su partido le ha remitido una carta para que reconsiderase su posición; además de anunciar que aplicarán los estatutos de la formación por indisciplina de voto, ha insistido que los diputados que no apoyarán la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno "ni somos tránsfugas ni somos valientes".