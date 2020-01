Valoración positiva y satisfacción en la delegación de Fiestas con el conjunto de actividades navideñas

La delegada de Fiestas Concha Muñoz, acompañada por el delegado de Cultura Ángel Martínez, ha hecho un balance muy positivo de la acogida que han tenido las propuestas programadas desde el Ayuntamiento con motivo de las celebraciones navideñas. Muñoz ha afirmado que la intención del Gobierno municipal ha sido que durante el mes de diciembre hubiera “las suficientes actividades, tanto culturales como festivas”. Así, la edil ha recordado que la agenda arrancó el cinco de diciembre, de forma previa al Puente de La Inmaculada y la Constitución, con el encendido del alumbrado del que la responsable municipal de Fiestas ha afirmado que “ha seguido la tendencia de otras ciudades importates” al igual que el espectáculo de luz y sonido en la fachada del Parador de Turismo de Ronda y la decoración en barriadas y pedanías de Ronda.

También Muñoz ha querido recordar el acto donde se hizo oficial el del coronel Francisco César García-Almenta, el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Ronda, Francisco Ruiz Arrocha, el sacerdote Andrés Conde Cabrera y la cantante María Villalón como Reyes Magos y Cartera Real respectivamente, y la despedida a quienes los encarnaron el pasado año.

Por otro lado la edil de Fiestas también ha señalado como muy satisfactoria la respuesta de los rondeños y visitantes al programa de zambombas navideñas ‘La Marimorena’, organizado por la Delegación de Cultura con el apoyo de Turismo de Ronda y la Diputación de Málaga. “Ha sido una apuesta de este equipo de gobierno por dotar nuestras calles de actividades culturales”, ha afirmado la responsable municipal quien ha recordado que rondeños y visitantes han podido disfrutar de forma gratuita de nombres destacados del flamenco como Manuel de la Curra, Luis de Chimenea, María Terremoto y Rosario Heredia. “No ha habido ni una de esas actuaciones que no estuviese llena la carpa que se situó en la plaza Teniente Arce. Eso es una evidencia de que estamos acertando con los gustos de los ciudadanos. Incluso el día 21 de diciembre, cuando el tiempo no acompañaba y la actuación se celebró en el Convento de Santo Domingo, hubo un lleno”, ha destacado igualmente Muñoz.

Por otro lado la concejal ha señalado con respecto a la Aldea de Pascua, celebrada también en la plaza Teniente Arce, que en futuras ediciones se buscará un emplazamiento más amplio dado que el gran número de personas que acudieron a participar en esta propuesta desarrollada entre el 26 y el 30 de diciembre que incluía atracciones, talleres e hinchables para los más pequeños y en la colaboraron entidades como ASPRODISIS, AYUCA o la empresa Andén Mágico.

“Con el inicio de año comenzaron las visitas de los Reyes Magos y la Cartera Real a todas las pedanías y también a todos los colectivos y entidades que lo han solicitado”, ha apuntado también la edil, “los Reyes y la Cartera han dado el do de pecho, repartiendo ilusión y sonrisas. Ese es un trabajo importante en tres días agotadores pero que merecen mucho la pena”. Asimismo ha destacado la llegada de los Reyes y la Cartera Real en helicóptero a la Ciudad Deportiva donde eran esperados por cientos de niños y mayores. Como broche a la programación de Navidad la delegada de Fiestas ha recordado la celebración el día 5 de la Cabalgata que este año ha tenido como novedad la finalización en el Ruedo Alameda así como que las carrozas tuviesen música en vivo y una puesta en escena por parte de la Escuela de Artes Escénicas Entre Bambalinas. “Esto hizo que fuese un espectáculo muy vivo, muy dinámico”, ha apuntado. Asimismo Muñoz ha afirmado los cambios realizados han hecho única a la cabalgata de Ronda de este año. “Antequera, Marbella, Estepona, las ciudades con las más o menos se pueden comparar con Ronda pueden tener cabalgatas muy bonitas pero ninguna puede tener ese paso por el Puente Nuevo. Este equipo de gobierno tiene una apuesta clara por la puesta en valor de nuestro patrimonio histórico”. Igualmente ha querido agradecer a la Asociación de Vecinos del Barrio de San Francisco y a la Hermandad del Santo Entierro la organización de un belén viviente en la Puerta de Almocábar donde se produjo la tradicional adoración y encuentro de los Reyes con los más pequeños.

Muñoz ha hecho extensivo su agradecimiento a las personas y entidades que también participaron así como a los ciudadanos que han mostrado su apoyo a las propuestas del Ayuntamiento tanto en las redes sociales como en persona. “El balance es muy positivo atendiendo al éxito que han tenido cada una de las actividades”, ha concluido la responsable de Fiestas quien ha señalado que se han destinado entre 90.000 y 100.000 euros a la organización de los eventos mencionados.

La Cabalgata de Carnaval partirá de San Cristóbal

Por otro lado, Muñoz ha anunciado que ya están trabajando en las actividades que se van a organizar con motivo del Carnaval. Y en relación a este festejo, la delegada ha adelantado que su intención es iniciar la cabalgata en el barrio de San Cristóbal para cambiar también el recorrido de este desfile y dar más protagonismo a otras barriadas de la ciudad.