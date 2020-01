Me sorprende mucho la gente que se cree en posesión de verdades absolutas y le gusta opinar de las vidas de los demás. Frases como “se es más feliz con hijos” o “se es más feliz en pareja” o “se es mejor padre si haces esto o aquello”… como si solo hubiera un camino correcto, y encima normalmente lo hacen juzgando las vidas de los demás. Además curiosamente ellos si llevan esa vida que para ellos es la única válida.

Como esa gente siempre va a existir, es importante saber pasar de ellos, que no te afecte lo que digan. Si tu crees que tienes que seguir un determinado camino, siguelo, sin importar lo que puedan decir. Porque sino corres el riesgo de vivir la vida que quieren los demas. Y normalmene esa gente que se mete en tu vida, es bastante mediocre, y lo que quieren es que lleves una vida mediocre también. Les molesta el brillo porque ellos no saben brillar.

Me gusta la gente que es fiel a sus principios, a su forma de vivir, que hacen lo que les sale de dentro aunque no tengan muy claro si es el mejor camino, pero es su camino, y no pierden ni un segundo en juzgar las vidas de los demás ni en preocuparse por el que diran de ellos. Gente auténtica, vaaaamooos!