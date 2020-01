Las universidades le piden a la Xunta mayor financiación pública

Los rectores de las tres universidades gallegas reclaman mayor financiación pública. Este año toca revisión del Plan de Financiación y los rectores le piden a la Xunta una mayor aportación de fondos. Coincidiendo con el inicio del nuevo año hemos hablado con todos ellos en la Cadena SER. Dicen que la recuperación en las cuentas públicas tiene que traducirse también en un incremento de la financiación del sistema universitario para que se sitúe por lo menos en el 1% del PIB. Antonio Lopez, rector de la Universidad de Santiago apunta que "se melloraron un pouco as condicións, aínda que hai todavía todo tipo de incertezas económicas, que fixeron que a propia comunidade autónoma recuperase niveles de financiamiento anteriores á crise, tamén é momento de que chegue certa recuperación ao ensino universitario”.

El actual plan, aseguran los rectores, no garantiza la sostenibilidad de las universidades. Manuel Reigosa, rector de la Universidad de Vigo cree que ”o que si está claro é que este Plan non está conseguindo a sustentabilidade do sistema universitario de Galicia e, polo tanto, temos que dotalo de eses mecanismos que permitan a sustentabilidade no tempo”.

Señalan los rectores que los fondos privados que se obtienen para la investigación no sirven para cubrir las necesidades básicas de las instituciones, tampoco los que aporta el mundo empresarial, e insisten en que la financiación tiene que ser fundamentalmente pública.

Los rectores reiteran además su oposición, no tanto a la creación de una universidad privada en Galicia, sino a la que promueve Abanca tal y como se planteó en la última reunión del Consello Galego de Unversidades. Julio Abalde, rector de A Coruña apunta que "decimos non porque cremos que non é necesaria una nova institución universitaria en Galicia. E sobre todo non é necesaria una institución que non vaia, en principio, a ter as mesmas competencias dende o punto de vista de docencia, de investigación e de transferencia que ten a universidade pública. Creo que temos un sistema universitario completo e non necesitamos outra institución universitaria”.

Los rectores aplauden la complementaridad del actual sistema universitario y apuestan por mantener siempre abierto el mapa de titulaciones que atienden las necesidades de la sociedad y los nuevos perfiles profesionales que vayan surgiendo, si no es con nuevos grados, sí con nuevos másteres.

Escucha la entrevista íntegra aquí