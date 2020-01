Esta tarde se decide si hay nueva huelga de limpieza en los institutos

Esta tarde se decide si las trabajadoras de la limpieza en los institutos de la provincia vuelven a la huelga. Recordamos que ésta se encontraba en 'stand by' durante la época navideña gracias a las promesas de enmienda realizadas por las empresas encargadas del servicio. Esta situación afecta a 70 institutos de la provincia y las trabajadoras afectadas por los impagos de su nómina por las empresas Netalia y Tempo estuvieron de huelga antes de las festividades navideñas. Dicha huelga se desconvocó con la promesa de que estarían en unos días al corriente de pago. Algo que no ha sido así. O, por lo menos, no del todo.

En declaraciones para Radio Jaén, Dolores Jiménez como responsable del sector de Construcción y Servicios de Limpieza en CCOO explicaba que el pasado viernes se produjo un primer Sercla al que no asistió la empresa Tempo que no han pagado nada amparados en su situación económica. Esto provocó que se postergase la cita a este martes, cuando se ha vuelto a reunir el Sercla. Nuevamente Tempo ha faltado a la reunión y sigue debiendo buena parte de las nóminas a sus empleadas. La otra empresa, Netalia, si ha acudido. Éstos ya han pagado noviembre y diciembre, pero aún faltaría la extra de navidad que se prevé en el plazo de dos días.

Dolores Jiménez advierte que la situación no puede eternizarse y avisa que esta tarde habrá asamblea de trabajadoras para decidir si se vuelve a la huelga. "Eso es lo que vamos a decidir. Si mantenemos la huelga indefinida o no. Porque no vamos a estar todos los meses sin saber si cobramos o no cobramos. Yo creo que a esto le tienen que dar una solución viable", señala Jiménez.

La paciencia, entre la plantilla de institutos públicos de la provincia de Jaén se está agotando. Dolores Jiménez considera que la Junta de Andalucía tiene que dar un golpe sobre la mesa y aportar una solución inmediata a la continua incertidumbre de las trabajadoras.

"Yo opto porque las cosas se solucionen de una vez y no nos pidan más tiempo. Porque yo entiendo que, si he trabajado 30 días, quiero cobrar. Lo que no me puedes es poner excusas. Es que ellos hicieron un acuerdo en la delegación de Educación donde se contemplaba que antes del 7 de enero se abonarían todas las nóminas de los trabajadores. A fecha de hoy, ambas empresas lo han incumplido", lamentaba Dolores Jiménez.