El Ayuntamiento de Bedmar-Garcíez aprueba un préstamo para la construcción de naves y urbanización del Polígono Los Llanos

El pasado viernes, en pleno del Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez, con 8 votos a favor, solo los del PSOE, abstención del grupo Popular (Integrado por Miguel Contreras y Antonio Aguilera), aprobaba la financiación para la construcción de unas naves industriales de 5.000 m2 y 3.500 m2 zona de servicios, donde se alojará la planta de reciclado y transformación de plástico.

El alcalde de Bedmar-Garcíez, Juan Francisco Serrano, explicaba, ante nuestros micrófonos, que el acuerdo supone la aprobación de un crédito (préstamo) de 400.000 euros, solicitado por el Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez, para la financiación y construcción de naves y acondicionamiento de la parcela y viales necesarios.

El Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez cederá a la empresa ‘PlastBed Producciones y Promociones SL’, mediante un contrato de arrendamiento durante 20 años, con la posibilidad de ejecutar dos opciones de compra a los 10 y 20 años, con unas condiciones en las que la empresa se compromete a la creación de empleo en la localidad, “… Es el primer paso administrativo, aprobar en pleno la modificación presupuestaria y el crédito que nos va a llevar a la construcción de 5.000 m2 de naves y esa zona de servicios (y viales) de, entorno, 3.500 m2… Hemos suscrito un acuerdo con la empresa, donde le construimos las naves, se las vamos a arrendar por un periodo de 20 años, a partir de mediados de enero, paralelamente a la construcción de las naves… Un arrendamiento por un importe de, entorno, los 1.000 euros/mensuales, para 20 años, que en el caso de incumplimiento tendría que indemnizar al Ayuntamiento, por esa inversión, por ese esfuerzo que ha hecho… También se recoge la obligación de contratar a vecinos y vecinas residentes y empadronados en la localidad…”.

Esta actuación permitirá crear más de 60 empleos, que a pleno funcionamiento puede alcanzar los 75 u 80, y hacer una apuesta fuerte por la diversificación de la economía local. A partir del mes de abril será una realidad y empezará su funcionamiento.

El Coordinador General de los populares jienenses, Portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Jaén y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bedmar-Garcíez, Miguel Contreras, se abstenía, aunque, cuando se daba a conocer el proyecto, emitía una nota de prensa en la que mostraba su satisfacción, “… Esta empresa debe contar con todo el apoyo municipal… agradecía a los impulsores de la mercantil 'PlastBed Producciones y Promociones' “que realicen una apuesta por la diversificación del tejido empresarial de Bedmar y les mostramos nuestro apoyo para que cuanto antes el proyecto sea una realidad...”. Los populares en Bedmar y Garcíez indicaban la total disposición a trabajar “… En beneficio del proyecto empresarial y para ello ha pedido lealtad al equipo de gobierno, ya que siempre nos van a tener trabajando conjuntamente en beneficio del pueblo y dicha lealtad requiere de una labor coordinada y un proceso transparente, que es como estamos seguros de que se va a desarrollar la implantación de este proyecto empresarial”.

Contreras finalizaba haciendo un llamamiento para que “… Todos rememos en el mismo sentido…”.

Amenazas

El alcalde de Bedmar, como diputado en el congreso, en el debate de investidura de Pedro Sánchez, como presidente del gobierno, de este martes, 7 de enero, también está recibiendo insultos y amenazas, a través de correo electrónico y diferentes redes sociales, desde votantes de PP, VOX y C’s, para no votar la candidatura de Pedro Sánchez, así lo ha manifestado esta mañana a través de nuestros micrófonos, “… Y recibir amenazas, yo puedo demostrarlo con correos electrónicos, en Facebook, instagram, donde estoy recibiendo, por parte de los votantes de VOX, PP y C’s, mensajes no solamente insultando a diputados, a este que les habla, amenazando con lo que podamos votar… Ellos entienden la democracia cuando ellos gobiernan, cuando los demás pensamos distinto a ellos, no tenemos cabida en esa democracia. Eso es lo que vuelve a demostrar esta derecha, estas derechas que entienden el poder para ellos, no para que otros puedan trabajar, desde el poder, para cambiar la realidad y en eso es en lo que están siempre instalados el bloque de la derecha y, en esta ocasión, me atrevo a decir, que se han convertido, todos, de la extrema derecha…”.