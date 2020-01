Los madrileños, los que más gastan de España en las rebajas

Llega enero y con él el gran clásico de las devoluciones de aquellos regalos que los Reyes Magos nos han traído, pero que sin embargo parecen no convencernos mucho... Y no solo eso, la cuesta de enero también tiene otro gran protagonista: las rebajas. Por eso, son muchos lo que aprovechan para descambiar ese pantalón que no les vale o ese jersey que nunca se pondrían, por varios artículos rebajados. Pero, ¿cuánto gastarán los madrileños este año en las rebajas?

Los madrileños serán los que más dinero gasten, en concreto se estima que gastaran 140 euros de media. Por detrás se sitúan los vascos y los cántabros, con 136 euros de media en cada caso, mientras que los canarios y valencianos serán los que menos inviertan con un presupuesto de 108 euros y 110 euros.

Mientras desde las asociaciones de consumidores advierten de los riesgos y dan algunos consejos como por ejemplo no dejarnos llevar por la diferencia entre los que cuesta ahora y lo que costaba antes, ya que tal y como explica Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, "cada vez son más los casos en los que los establecimientos falsean los precios para vender más"

Madrid, la región donde más contratos se hacen

La Comunidad de Madrid es la región donde más crecerá el empleo durante las rebajas, un crecimiento del 12% respecto al mismo periodo de 2019, según las previsiones del grupo de recursos humanos de Adecco, que cifra en 18.237 los contratos para la campaña de 2020.

Por su parte, en el conjunto del año ascenderá a 124.860 contratos, lo que supone un 5,6% más que el año anterior. Como es habitual, los sectores que más puestos de trabajo crearán en el periodo de rebajas de invierno serán los vinculados al gran consumo, como comerciales y dependientes, personal para perfumería, cosmética, electrónica, juguetería, comercio textil, logística y transporte

Inditex sigue siendo el líder

Inditex concentrará el mayor gasto medio de los españoles en moda y complementos en la campaña de rebajas, que oficialmente empiezan este martes, con 82 euros, seguido por Primark, Kiabi y Mango.o.

Por detrás de Inditex y a cierta distancia están Primark y Kiabi, con 34 euros de gasto medio, respectivamente, mientras que Mango cierra el podio con una inversión de 33 euros.

El pequeño y mediano comercio espera un repunte de sus ventas en rebajas de en torno al 2%, aunque los autónomos del sector son cada vez más conscientes de la pérdida de fuerza de este periodo, que antes podía suponer más del 40% de las ventas de todo el año.