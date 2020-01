Las reacciones de los políticos madrileños a la investidura: de la "traición" a la celebración

Pedro Sánchez se ha convertido este martes en el primer presidente de un gobierno de coalición en esta etapa democrática de nuestro país y la noticia ha despertado reacciones en todos los grupos políticos madrileños. Los más madrugadores han sido los portavoces de los grupos de la derecha que han escrito críticas ácidas dirigidas al presidente del Gobierno y a sus socios de Unidas Podemos, incluso antes de que finalizara la votación de investidura.

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha puesto un mensaje en su cuenta de Twitter en el que reivindica Madrid como "refugio de todos los españoles que amamos la libertad". Señala Aguado en un tuit anterior que "no sabemos qué presidente nos encontraremos mañana, si el de hace 3 meses o el de hoy". Acompaña el texto con el hashtag #VamosMadrid, una bandera de España y una foto suya.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha colgado un vídeo en el que recoge la famosa intervención de Pablo Iglesias de la cal viva y alude a la "rendición del socialismo". El tuit se acompaña de otra breve frase -"historia de una traición"-, escribe, en referencia a las víctimas de ETA. "Traición", un término que también maneja Vox, aunque en esta ocasión Rocío Monasterio ha empleado también otras palabras muy duras con los socialistas.

La portavoz de Vox ha recordado que su familia se exilió de Cuba para advertir de los peligros que vienen. Con Zapatero, afirma, empezamos a ver que "el comunismo llegaría al poder con el PSOE. Hoy, se consuma", afirma Monasterio, que carga contra "un gobierno cimentado en el odio, el comunismo y el separatismo" y afirma que "no No nos quedaremos sentados mirando, defenderemos la libertad. La historia No se repite".

En la izquierda, satisfacción, como es natural. Rita Maestra, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, celebra un gobierno progresista que debe tener, indica, el feminismo, los salarios, la vivienda y la lucha contra el cambio climático como prioridades. Lo mismo ocurre en el PSOE. El líder municipal socialista, Pepu Hernández, habla de 167 valientes que votaron sí para alejar el fantasma de un nuevo 'tamayazo' y marca la justicia social y la cohesión territorial como objetivos. Pablo Gómez Perpinyà, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, hace, de hecho referencia directa a ese fantasma al escribir: "Tamayazo fallido".

Ángel Gabilondo reclama centrarse en los más vulnerables y en Unidas Podemos, la portavoz regional Isa Serra remata: "Cuántas veces nos dijeron que no se podía... Y fue posible. Enhorabuena a todos los que por fin os sentís representados".

Tenemos, por fin, gobierno progresista en España. Feminismo, salarios, vivienda y lucha contra el cambio climático, prioridades urgentes.

Harán falta alegría, generosidad y mucha mucha valentía.

A por ello con toda la fuerza 🖤

