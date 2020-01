En Maceda, se disputó con gran éxito, la última prueba de la Copa Galicia y las nuevas ediciones del Castelo de Maceda y Copa Diputación de Ourense, donde Saúl López era primero en la categoría élite,reinando en la clasificación general de la Copa Galicia.



El ganador de la carrera, fue un ex de Maceda, Iván Feijóo en sub 23, Saúl López era segundo, primero en élite, Carlos Canal tercero y segundo en sub 23.

En la categoría femenina junior, primera era Noela Saa, en sub 23, Andrea García era tercera, en juniors gran carrera de Marco Nube, segundo, con Martín González, cuarto, y Brais Fernández, sexto.

Sarela Conde, en la categoría cadete, sufría una avería en la última vuelta cuando marchaba tercera.