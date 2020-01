Los vecinos de Allende el Río afrontan su asamblea sin relevo en el horizonte

19:15 horas en primera convocatoria, 19:45 en segunda. Ese es el horario que ha marcado la Asociación de Vecinos de Allende el Río de Palencia para la asamblea en la que debería producirse el relevo de la actual junta directiva, toda vez que el actual presidente, Juan Pérez, ha confirmado que no se presenta a la reelección. Hasta cinco minutos antes de la asamblea se puede presentar candidatura, pero de momento no hay noticias al respecto.

Si no se produce la sorpresa, el presidente de Allende el Río recuerda que se procederá "a la disolución de la asociación", situación que ya se ha dado en otro barrio de la capital, el de San Antonio. Juan Pérez no parece muy optimista con respecto al posible relevo. Hasta este martes por la tarde no se sabrá si el colectivo está abocado a su desaparición. De cualquier forma, es otra muestra del delicado momento que vive el movimiento vecinal.