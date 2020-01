Sin un pan bajo el brazo

Buenos días

Hoy volvemos a la normalidad, a la rutina después de las largas e intensas celebraciones navideñas. Y afrontaremos la tan temida cuesta de enero.

Quién más y quién menos andará recogiendo la decoración navideña y retirando el árbol que ayer fue punto de encuentro, emocionado y emocionante, para los más peques de la casa que vivieron esa noche mágica en la que Melchor, Gaspar y Baltasar se convierten en mensajeros de la ilusión.

Pero cada vez los Reyes Magos tienen menos trabajo porque cada vez hay menos niños, o lo que es lo mismo tenemos un gran problema con el descenso de nacimientos en Palencia, en esta provincia en la que arrastramos desde hace años un grave problema de pérdida de población, ya lo saben.

Leía hace algunos días que la Diputación Provincial ha cerrado el 2019 con un total de 235 ayudas a la natalidad con algo más de 100.000 euros dedicados a esta cuestión.

Los datos no son nada alentadores. España continúa perdiendo población un año más debido a la reducción del número de nacimientos. Ya acumula una disminución de cerca del 41 por ciento en la última década, según datos publicados hace muy poco por el INE, el Instituto Nacional de Estadística.

Y Palencia, no es una excepción. También en nuestra provincia desciende el número de nacimientos.

Y los motivos son contundentes. ¿Cómo se puede plantear uno el convertirse en padre o madre cuando aún sigue viviendo en casa de los suyos? ¿Cómo se puede plantear uno convertirse en padre o madre con un contrato tan precario y tan en el aire que ni le da para vivir dignamente y mucho menos, por supuesto, para asumir una responsabilidad y un compromiso con un nuevo ser?

No, muchas personas no pueden ni siquiera plantearse el hecho de convertirse en padres, aunque lo deseen. Conozco varios casos. Seguro que ustedes también.

Y al leer esta noticia me venía a la cabeza aquello de que “los niños vienen con un pan bajo el brazo…algo que ahora suena lejano, extraño y hasta viejuno.

Y desde luego, todo suma, todo ayuda, no seré yo quien diga lo contrario. Y por lo tanto bienvenidas las ayudas a la natalidad, por supuesto. Pero el foco hay que ponerlo en otras muchas cuestiones porque si no me temo que en 2020 tendremos más de lo mismo. Como cuestión fundamental el trabajo: si hay trabajo, si hay trabajo estable entonces es cuanto existe la posibilidad de emanciparse y de realizar un plan, un proyecto de vida y entonces quién lo desee podrá incluir en ese proyecto la natalidad. Sin esto es entre muy difícil e imposible.

Espero que, a quien corresponda, tenga este objetivo puesto en su lista de tareas y de propósitos para el nuevo año 2020.