Un 'Actual' "positivo" en una edición de "transición" con más de 25.000 personas

El portavoz del Gobierno riojano, Chus del Río, y el director general de Cultura, Diego Iturriaga, han coincidido en calificar de "positivo" el festival 'Actual 20', conscientes que ha sido una edición -la trigésima- "de transición", en la que el público ha respondido, acudiendo a las diferentes actividades 25.000 personas.

En comparecencia de prensa, a la que también han acudido varios de los programadores del festival, Del Río e Iturriaga han avanzado que para el año se quiere ahondar en la búsqueda de más patrocinadores privados y en recuperar la figura del director de 'Actual'. También se quiere mejorar el proceso de la venta de entradas. Ha indicado que se han invertido 500.000 euros, ingresando unos 100.000 euros.

Por otra parte, han indicado que los datos de asistencia explican sobre todo "el paso adelante del público riojano y visitante a una edición de Actual que, por diferentes circunstancias, no pudo ser presentada hasta apenas veinte días antes de su celebración". Pese a ello, el público "ha demostrado su interés por Actual" durante unos días en los que se ha colgado el cartel de 'todo vendido' en diferentes espectáculos, especialmente el último concierto del Palacio de los Deportes, con Amaral, Morgan y The Royal Flash, con 3.200 espectadores en las gradas y pista.

El papel de los promotores y programadores privados -con los que contarán para la próxima edición, según ha confirmado Iturriaga-, así como el compromiso de locales y espacios como Wine Fandango, Café Bretón o Sala Negra, ha sido seguramente otro de los ejes clave para el balance favorable de un festival que ha exhibido variedad de propuestas y calidad durante sus sesiones.

Los llenos un año más en el cine del Bretón y la Filmoteca, el gran estado de salud de las Matinales con Estrella, Vermú Toreros, Cafés Cantante y Guerra de Bandas, el crecimiento del festival FIVER y el Escenario Insólito quedan como hitos destacados de Actual 20.

Actual 20 han recabado además una amplia cobertura en los medios, con hitos destacados como la realización de directos para los informativos nacionales de TVE de algunos de los espectáculos y los cerca de 100 profesionales acreditados de medios locales y nacionales.

Entre otros datos de contexto, la página web del festival recibió 22.888 visitas durante los días de su celebración mientras que, en redes sociales las publicaciones del canal oficial de Facebook llegaron a 80.147 personas, y las de Instagram a 51.836. Asimismo, la primera edición del concurso #MiActual, en colaboración con los otros festivales riojanos de referencia, ha recibido 207 publicaciones que entran a participar y cuyo ganador se sabrá en los próximos días.

Música

51 grupos han compuesto la banda sonora de Actual 20. El Palacio de los Deportes, Bodegas Franco-Españolas, Círculo Logroñés, Wine Fandango, el Biribay Jazz Club y La Gota de Leche han repetido como escenarios de los conciertos de esta edición, que han registrado una audiencia conjunta de casi 15.000 espectadores.

Second, Quique González y Amaral, los nombres más consagrados del programa, han liderado un cartel musical con gran diversidad estilística, capaz de aglutinar acordes de Algora y Fino Oyonarte en el Matinal con Estrella, Escuchando elefantes, A contra blues y Neuman en Bodegas, Carolina Durante y Morgan en las noches de gran formato, Little Niño en Actual en Familia, Antifan en Actual Urbano o The Brontës, Marsella y La Broma Negra en la Guerra de Bandas.

Un total de 7.500 espectadores han respondido a la llamada del Palacio de los Deportes, capitalizada por la nueva gira de Amaral. Precisamente, el grupo aragonés consiguió llenar el aforo el pasado sábado en una gran noche musical compartida con The Royal Flash y Morgan.

Bodegas Franco-Españolas, el escenario con mayor número de conciertos (dieciséis), ha agotado el papel en cuatro de sus cinco vermús y en la primera de sus dos noches, para alcanzar un total de 2.150 asistentes que disfrutaron de los directos de José Domingo, The Limboos, Skelves, Olimpia o Terbutalina, entre otros.

Casi 700 personas se descantaron por el ambiente musical del Café Cantante, que ha completado el aforo del Círculo Logroñés con Dani Fernández y Julia Medina, y estuvo muy cerca de repetir con Pablo Lesuit. Los tres Matinales con Estrella de Wine Fandango, donde han actuado Algora, Fino Oyonarte y Maui, han seducido por las mañanas de los días 2, 3 y 4 a 770 personas, destacando las cerca de 300 que asistieron a Maui.

La Guerra de Bandas en Biribay Jazz Club ha sido quizá una de las sorpresas agradables de Actual: tres llenos consecutivos en la sala (600 espectadores en total), que se saldó con la victoria de Debruces, primer confirmado de esta forma para Actual 2021.

Actual en Familia -780 espectadores-, en su tercer año en el programa, ha repetido el éxito de la pasada edición con espectáculos abiertos a un público familiar e infantil en el patio central de La Gota de Leche.

El programa musical se ha completado con Actual Urbano y sus cuatro tardes dedicadas a estilos como el hip hop, el trap o el reggaetón. Tampoco han faltado este año las sesiones DJs de Maldeamores Club con un millar de espectadores.

Cine

'Judy', 'La Gomera', 'First love', 'And then we danced' o 'El plan' son algunas de las propuestas cinematográficas que han dado lustre a una programación definida tanto por la calidad de todos sus títulos como por su diversidad formal, y con un protagonismo especial de los cortometrajes.

En conjunto, el Teatro Bretón, la Filmoteca Rafael Azcona y los Cines Siete Infantes han sumado unos 4.900 espectadores durante estos cinco días de festival. Solo por el ciclo vespertino del Bretón han pasado 4.000 aficionados al séptimo arte, a los que se suman los 600 del ciclo de la Filmoteca y los 300 que pasaron la noche en la Maratón de 7 Infantes. Las cifras y el nivel de la programación (el festival se despide con la noticia del Globo de Oro concedido a Renée Zellweger por su papel en 'Judy') afirman un año más el interés del público de Actual por el programa cinematográfico.

Actual 20 será recordado por acoger el preestreno del primer capítulo de la octava temporada del popular programa de RTVE Cachitos de Hierro y Plomo, que reunió a unos 200 espectadores en la proyección y posterior tertulia con el equipo del programa.

Teatro

Escenario Insólito, una apuesta por el teatro profesional riojano, continúa marcando el ritmo en la agenda escénica del festival, con diez compañías participantes (una de ellas invitada) y 74 pases programados en cinco jornadas. De ellos, 42 colgaron el no hay billetes en un programa que ha reunido a unos 1.500 espectadores en escenarios tan inusuales como el Palacio de Gobierno, el ático de la Universidad Popular o el balneario de las piscinas de Lobete.

Sala Negra, con una oferta teatral variada para público infantil y adulto, repartida en once funciones, ha reunido a 845 espectadores, incluyendo también cuatro llenos.

Exposiciones

El festival ha apostado por ocho propuestas artísticas -3.000 visitantes- guiadas por la realidad virtual, el arte digital, la fotografía, la escultura, la pintura y el empleo de drones. El Museo Würth ('Welcome'), el Museo de La Rioja ('Félix Reyes. Memoria'), la Sala Amós Salvador ('Fronteras'), la Casa de la Imagen ('Duality'), la Sala Ibercaja ('Realidad virtual para la creación contemporánea'), la Biblioteca de La Rioja ('El Camero Viejo en el último cuarto de siglo'), el Instituto Riojano de la Juventud ('Bajo mi camino') e incluso la Plaza de Abastos ('Reencuentros') han ejercido como sedes de las últimas tendencias.

Fiver

El Festival Internacional de Videodanza (FIVER), una propuesta ya asentada en Actual, ha programado proyecciones de cortos, espectáculos de danza, talleres de trabajo y presentaciones literarias. Estos actos han contado con la asistencia de algo más de 800 personas.