IU pide al Ayuntamiento la reclamación de los gastos por la desmantelamiento de la electrolinera del municipio

Tras el anuncio del desmantelamiento de la electrolinera en La Granja, IU San Ildefonso han querido manifestar algunas consideraciones y un resumen del trabajo de este grupo al respecto.

Aseguran que cuando se instaló la electrolinera ya mostraron sus reticencias ante esta infraestructura. Por un lado no parecía muy oportuna la apuesta por instalar una electrolinera en el municipio, pues aunque la venta de vehículos eléctricos es discreta, entendían positivo que un municipio, con una parte socioeconómica importante derivada del turismo, dispusiera de este elemento para fomentar el uso de vehículos con energías limpias y que sus propietarios pudiesen visitar el municipio y poder recargar los vehículos, que cuentan con una autonomía muy limitada.

Por un lado Izquierda Unida criticaba la ubicación y la estructura, ya que les parecía poco oportuno habilitar un aparcamiento público con una estructura que suponía un evidente impacto visual junto a un edificio BIC (Casa Infantes-Parador Nacional)

Por otro lado esta actuación, consideran que era una apuesta de tipo personalista del anterior alcalde, J.L. Vázquez, lo que significaba poca, o nula, transparencia, aseguran en un escrito. Estas circunstancias llevaron a la coalición en la Granja a dudar de la viabilidad y bondades del proyecto, a la inversión municipal requerida, adquisición de vehículos eléctricos municipales pese al estado de la economía local, a la duración de la ubicación de la electrolinera, etc. En definitiva, varias dudas que al final han quedado sin resolver y que, entre otros motivos, han llevado al fracaso de la electrolinera. Afirmando en el escrito que lo que mal empieza, suele acabar peor.

Entre los trabajos que realizó IU respecto a esta electrolinera fue la realización de una encuesta preguntando por cuál consideraban los vecinos que era su mejor emplazamiento.

Durante esta legislatura la concejala África Martín, ha demandado al gobierno municipal información del estado de la electrolinera, cuando descubrieron que no estaba en funcionamiento desde hace mucho tiempo y era frecuente ver vehículos eléctricos que abandonaban el municipio en grúa.

Finalmente, el Ayuntamiento informó que habían requerido al propietario el desmantelamiento y la liquidación de la tasa de ocupación, pero que no había respondido. Al investigar, continúa la nota de prensa, encontraron que tanto este propietario como sus empresas bajo administrador único aparecían en distintos boletines oficiales por no haber podido contactar con él para otros requerimientos desde otras administraciones, como suspensión de pagos o liquidación de dichas empresas.

Por todos estos motivos desde IU siguieron insistiendo, tanto en Juntas de Gobierno, como en plenos, como a nivel personal, con el equipo de gobierno que publicitase que no funcionaba la instalación (en redes sociales, medios de comunicación, in situ) y que se tomase una decisión al respecto; si no se podía usar la instalación como ayuntamiento, municipalizando el servicio, se pedía que se desmantelase. Finalmente esa parece ser la solución, con lo cual seguirán reclamando todas las costas que suponga este trabajo, así como posibles reclamaciones por daños y perjuicios.