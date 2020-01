El fichaje es Rodrigo (otra vez)

La principal amenaza que había para poder fichar en este mercado de invierno a Rodrigo era el Atlético de Madrid.



Salvo que salga algún otro equipo de un nivel importante como para que Rodrigo pudiese plantearse su salida de Mestalla , parece que el Atlético no va a ser amenaza , para poderse llevar al delantero.



Así que en estas circunstancias el mejor fichaje que va a hacer el Valencia CF es el mismo que hizo este pasado verano: poder retener , no porque Lim quiera (que por él lo hubiese vendido) sino porque habría habido suerte y el jugador no habría tenido una oferta para poderse marchar.



Si fuese por Lim por 60 millones en verano y creo que incluso por menos en este mercado de invierno , lo habría vendido.

Aun así habrá que tener el temor hasta el 31 de Enero.

