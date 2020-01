"Futboladas"

Supercopa d’Espanya fora d’Espanya… i el món futboler, tan d’Espanya “cañí”, bandereta i tal, calla davant el trasllat a vora sis hores en avió de la competició per benefici d’alguns (els de sempre), glòria d’uns quants aficionats que poden i pagant tota la resta per veure el partit per televisió. Una "futbolada", un contrasentit que, per cert, no he escoltat a eixos que s’envolten en la bandera dir ni "mu" ni arre, tan espanyols i molt espanyols que són.