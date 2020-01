El señor de los tripletes

Otro título más para Óscar Bruzón; otro triplete más, que se dice pronto. Lo hizo en Maldivas con el New Radiant y acaba de hacerlo con el Bashundhara Kings. Había ganado la Walton Independence Cup y la BPL Premier League y este pasado fin de semana lograba la Copa Federación. Lo hizo ganando 2-1 al Rahmatganj Muslim en una disputada final en la que volvió a demostrar que es un entrenador con una capacidad especial para afrontar este tipo de partidos de máxima tensión. Un título en la India, cuatro en Maldivas y ya lleva 3 en Bangladesh desde agosto, no hay que olvidarlo. Y se hizo cargo de un club recién ascendido, apoyado por el grupo Bashundara y que empezó a reconstruirse o a armarse para competir en la máxima categoría. Y no solamente lo hizo un equipo competitivo sino que tocó metal, una vez más. Ese es el gran éxito personal de un entrenador vigués que ve como su cotización en Asia sube como la espuma y ya suena para proyectos muy ambiciosos en otras ligas más poderosas.

Cuando Óscar Bruzón se iba hasta la India para entrenar al Sporting de Goa nadie pensaba que iba a estar tantos años en Asia. Cuando uno hablaba con él se daba cuenta la pasión que le ponía a cada proyecto; lo que le motivaban los retos cada vez más difíciles. el trabajo de poder desarrollar sus novedosos métodos de trabajo en India y en otros países. Del Sporting de Goa al Mumbai City. Parecía que la aventura de Óscar se iba a circunscribir a una liga emergente y en donde empezaban a llegar a grandes nombres a la Premier League de la India. Pero su espíritu aventurero le llevó a aceptar la oferta para entrenar en Maldivas. De Maldivas a Bangladesh y vamos a ver que decisión toma en su retiro vacacional de Goa para desconectar. Lo que está claro es que Óscar Bruzón ya se ha convertido, por méritos propios, en uno de los entrenadores vigueses y gallegos más laureados y uno de los entrenadores con más títulos en el fútbol asiático.