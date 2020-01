Lobotka entre la rebeldía, la ambición y el no compromiso

Entre Lobotka y su representante ya van unas cuantas ventanas de fichajes en las que el Celta se merienda su show. Pero nunca había llegado tan lejos como este fin de semana. Había dejado claro otras veces que aspiraba a jugar en Europa, que le encantaba la Premier o que buscaba un equipo más importante. Eso el Celta siempre vio para otro lado como ese padre comprensivo que lo que no quiere es entrar en conflicto con su hijo y prefiere contenrse.

Pero esta vez, en plenas negociaciones con el Napoli para su traspaso, el eslovaco decide borrarse del decisivo partido contra Osasuna alegando que no estaba centrado. Eso le trasladó a su entrenador que tomó la decisión de no convocarle ante lo que le había dejado claro el eslovaco. De ahí que el técnico de Sabadell lo dejó fuera de la convocatoria sin poder contar con un jugador que había estado presente en 17 partidos de los 19 de Liga. Ni siquiera para tenerlo en el banquillo por si tenía que jugar unos minutos. Ahí no se quedó la cosa. Después de una dolorosa resaca del empate de Osasuna en Balaídos, mientras Rubén Blanco aseguraba que eran como niños y que no hacían las cosas bien, el eslovaco decidió colgar en redes sociales una foto de su casa, con el Napoli-Inter en el televisor y con guiños al equipo que está negociando su fichaje con el Celta.

Con esta actitud vamos a ver cual es la decisión que adopta el club ante un jugador al que sí se le mejoró el contrato cuando, en su día, llegaron ofertas por él. El club tendrá que decidir que hacer con el eslovaco y la intención es cerrarlo cuanto antes. Otra cosa es qué podría pasar si finalmente se rompe la operación y Lobotka no se va al Napoli. ¿Cómo lo vería el vestuario después de borrarse? ¿Y cómo lo vería la afición? En las próximas horas sabremos si frutifican las intensas negociaciones entre Napoli y Celta.