Las tres razones de Teruel Existe para apoyar a Pedro Sánchez

Para desbloquear la situación, por responsabilidad institucional y para que se tomen medidas ya, que urgen "como el Convenio por la Transición Justa de la Central Térmica de Andorra". Son las tres razones que ha remarcado el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, durante su intervención previa a la segunda votación de investidura de Pedro Sánchez.

"Es la postura de la agrupación de electores de Teruel Existe; no es una postura personal mía", ha remarcado Guitarte, y así "vamos a cumplir lo que dijimos reiteradamente durante la campaña electoral", que "apoyaríamos al candidato que fuese capaz de concitar en su persona mayores apoyos y así lo vamos a hacer", ha remarcado en la tribuna.

Días de presiones

Unas declaraciones que llegan después de las presiones que miembros de esta plataforma han recibido a través de medios de comunicación, redes sociales y hasta 8.000 correos electrónicos para que cambien el sentido de su voto y voten 'no' a Pedro Sánchez.

Manolo Gimeno, portavoz de Teruel Existe, en La Rebotica de Radio Zaragoza, ha señalado que "me parece totalmente demencial porque se está generando un clima en la sociedad que la propia sociedad no se merece". Ha indicado que "cuando jugamos con los sentimientos, cuando jugamos con las ideologías estamos aumentando de una manera tremenda la temperatura y si subimos tanto la temperatura, puede llegar a ebullición".

"Mantenemos una íntima conexión los que hemos participado en todo este proceso y yo que he vivido la época del 68, que vivido la represión franquista, que he vivido toda esa historia de España, no me podía imaginar que en estos momentos estemos en una situación similar", ha indicado Gimeno

Y recuerda que "solo es un apoyo a la investidura y dentro del marco constitucional, hay reivindicaciones que afectan también a la provincia de Zaragoza, por ejemplo; esto no ha sido una cuestión solo de la provincia de Teruel".