Obligado a subir dos kilómetros en silla de ruedas para llegar a su vivienda social

No tiene piernas, por lo tanto, va en silla de ruedas. Está solo, no tiene familia. Cobra una pensión mínima. No tiene casa, por eso estuvo meses viviendo en un garaje de Arrecife. Sufrió una pulmonía y hubo que ingresarle. Mientras estaba ingresado en el Hospital Doctor José Molina Orosa las activistas de la Plataforma por una Vivienda Digna vaciaron el garaje, lo limpiaron, guardaron sus cosas y vendieron sus muebles. El gobierno de Canarias se había comprometido a conseguirle una casa a Juan Tenería donde pudiera vivir dignamente, sin embargo, el gobierno incumplió su promesa. Juan tuvo que volver a vivir en un garaje vacío, con una cama y unas sábanas limpias que consiguieron las activistas. El gobierno acabó dándole una casa en Antigua, Fuerteventura.

La vivienda que el gobierno le adjudicó a Juan Tenería está en una zona llamada Atalaya Park, en lo alto de una montaña. Para llegar a la única tienda que hay cerca tiene que bajar y subir una cuesta de dos kilómetros en silla de ruedas. La silla está perdiendo piezas, vibra al bajar por la velocidad a la que baja. Al intentar frenar la silla, Juan se ha hecho daño en las manos. La Plataforma por una Vivienda Digna en Lanzarote ha denunciado la situación de desamparo en el que se encuentra Juan Tenería. En el vídeo distribuido por Leticia Padilla, portavoz de Lanzarote en Pie-Sí Podemos, puede verse el enorme trayecto que tiene que recorrer Juan Tenería para llegar a su casa cada día.