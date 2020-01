Callejón: "Es un reto muy grande"

El delantero Juanmi Callejón, reciente fichaje del Marbella, fue presentado este martes en el palco del estadio municipal Lorenzo Cuevas de la localidad malagueña.

Callejón, hermano gemelo del jugador del Nápoles José, llega procedente del Bolívar de Bolivia, donde ha estado durante seis temporadas y con el que conquistó tres Ligas y se convirtió en el máximo goleador del torneo en tres temporadas diferentes, consiguiendo esta última temporada 36 goles.

El jugador pasó por el Mallorca, Albacete, Córdoba, Hércules, Levadiakos griego y el Al-Ettifaq de Arabia Saudí.

"Es un reto muy grande, me voy a dejar el alma para que el Marbella suba a Segunda División", dijo Callejón, en su presentación.

"No tengo guión, me gusta decir lo que me sale del corazón. Agradecer a toda la familia del Marbella por este recibimiento, estoy halagado. Es un reto muy grande para mí y para toda la institución, muy seria en lo que me he encontrado. Están trabajando muy bien. Espero estar al mejor nivel. El objetivo fundamental es subir a Segunda, aportaré mi experiencia y granito de arena para conseguirlo. Una gran ciudad como Marbella se merece un equipo en Segunda. Vamos a conseguirlo. La ilusión de la gente es inmensa. Nuestro trabajo es dentro del campo dándolo todo. Agradecer a los compañeros, el recibimiento ha sido buenísimo. Hay un grupo solidario, con ganas de ganar y muchas ganas de triunfar. Agradecer a mi familia, es una parte importante de esto. Hay que darlo todo por el Marbella".

"Una vez me pusieron en la mesa este gran proyecto no había otra palabra que reto ganador. Sabía que venir aquí implicaba un gran objetivo que es subir a Segunda y no tengo la menor duda. Con los entrenamientos, el cuerpo técnico que hay. Esta ciudad se lo merece y vamos a intentarlo. Ojalá lo podamos celebrar".

"Venir de un club grande de Sudamérica que tiene muchos títulos, es una afición exigente, buscaba otros retos. Otro pasito adelante. El hecho de tener que ir a un gran proyecto, muy ilusionante y muy serio. Haré todo lo que pueda para subir a Segunda División. Aquí en España nunca he ascendido y este reto me apasiona y me ilusiona mucho".

"Hablé con el entrenador el 30 de diciembre y me explicó cómo iba la estructura del equipo, cómo eran los entrenamientos, su manera de pensar y jugar. Más allá de todo lo táctico estuvimos hablando de cosas más fáciles. Esto tiene que ser semana a semana. El 28 de diciembre fue el último partido, al final uno se tiene que adaptar al balón, al césped es más rápido. Es fácil. La adaptación con los chicos es estupenda y ojalá podamos darle muchas alegrías a la gente".

"El fútbol sudamericano es más lento, no puedes jugar siempre a la máxima intensidad porque no te lo permite. Los campos son más pesados y el balón va más lento. Pero al final el fútbol es fútbol en todos lados".

"Con Óscar Ribot estuve siete u ocho meses hablando, me mandaba vídeos de Marbella. Era raro que no me hablara. Yo le hablaba a él de firmar y soy un hombre de palabra. Ojalá vaya bien".

"En el reto de Marbella la tierra tira y mucho. Mi mujer y la familia de mi mujer son de Extremadura también. Eso ha sumado para que hoy esté aquí. Ojalá este reto se nos dé bien a todos. Yo solamente quiero aportar todo lo que tengo, me voy a dejar el alma para que el Marbella suba a Segunda División, que es lo que queremos todos. Vamos a dejarlo todo para que esto ocurra".

"Viene un reto importante que es la Copa que entiendo que para la ciudad es muy importante. Espero que se pueda pasar de ronda y estar a un buen nivel, ver la portería grande y hacer goles".

"Mayormente eran equipos de Sudamérica, algún equipo de México. Eran ofertas económicamente importantes. Quería volver a España, son muchos años fuera y mucho desgaste. Tengo tres niños y el no estar con ellos mucho tiempo hace pensar muchas cosas. A mis padres en este 2019 los he visto muy pocos días. Son muchos factores que han sumado para que hoy esté aquí. No me arrepiento de nada.