Los ususarios de patinetes pedirán este sábado una regulación adecuada

La Asociación de Vehículos de Moviliad Personal de Albacete ha convocado para este sábado una manifestación para pedir al Ayuntamiento que una serie de medidas que mejore el uso de los patinetes eléctricos en la ciudad. Recordamos que el equipo de gobierno tiene abierta hasta el 20 de enero una consulta popular para realizar propuestas de cara a la futura Ordenanza de movilidad que regulará, entre otras cosas, la utilización de estos patinetes y que obligará a sus usuarios a utilizar casco, algo que no ocurre con los ciclistas. El borrador municipal también prohibe a los patinetes circular por el carril bici y las aceras.

Albacete VMP'S denuncia que no han podido reunirse con el Ayuntamiento a pesar de haberlo intentado varias veces. Adeguran que nadie ha contestado a sus instancias ni correos electrónicos. Este colectivo reconoce no haber podido participar en los talleres realizados en 2017 de cara al futuro Plan de Movilidad Urbana Sostenible, ya que aún no se habían constituido. La asociación pide una regulación adecuada. La concentración está prevista el sábado, 11 de enero, a partir de las 11.15 horas, en la Punta del Parque.