El PSOE se levantará de la mesa de negociación si PP y C's no excluyen a Vox

En el Ayuntamiento de Alicante, la atención continúa puesta en las negociaciones para sacar adelante los presupuestos de 2020. El alcalde no ha vuelto a llamar a los grupos de la oposición, con quienes tiene que sentarse para negociar las cuentas, pero los socialistas ya avisan: se retirarán de las negociaciones si el bipartito de PP y Ciudadanos no deja a Vox fuera de las conversaciones.

Es la primera línea roja del grupo municipal socialista, que no acudirá a más reuniones si el alcalde Luis Barcala sigue negociando con un partido "xenófobo, negacionista de la violencia machista, antiautonómico y pseudopatriota".

"Hemos decidido no participar en ningún tipo de conversaciones que incluyan a quienes no están dispuestos a asumir la diversidad de nuestra ciudad, quienes niegan la violencia machista y quienes cuestionan las autonomías", señala el portavoz Paco Sanguino, que advierte también a Barcala que "negociar unos presupuestos no es enviar a la oposición un proyecto para que se hagan enmiendas a unas partidas ya delimitadas", sino que significa"tener capacidad de diálogo" y abordar el debate sobre el modelo de ciudad que se quiere para Alicante.

Además, le recuerda que, en su caso, esta "no es cuestión de generosidad", sino "de necesidad", ya que necesita los votos de la oposición para poder sacar adelante las cuentas.

Compromís y Unidas Podemos también piden

También lamentan desde Compromís que el alcalde no les haya vuelto a llamar para negociar las cuentas y que todavía no les haya presentado una propuesta. Además, quieren que en esos presupuestos se incluyan soluciones para dar uso a los espacios del Ayuntamiento que están vacíos.

Concretamente, pide su portavoz Natxo Bellido buscar una utilidad para la segunda y tercera planta del edificio consistorial, que lleva más de dos años rehabilitada, pero sin uso. Bellido propone que pueda ser utilizada por los grupos municipales.

Por su parte, Unidas Podemos exige al alcalde inversiones en los próximos presupuestos para el barrio de San Blas, falto de servicios e infraestructuras.

Su portavoz Xavi Lopez recuerda que esta zona "lleva sufriendo abandono desde hace varias décadas", pero lamenta que esa degradación "se ha acrecentado en lo que va de año". Entre las carencias del barrio, el “no disponer de un centro social, ni mercado municipal, ni un espacio comunitario intergeneracional”.

A esto se le añade, según López, “la deficiente limpieza e iluminación” y los problemas derivados del estado en el que se encuentra la Plaza de San Blas, "en la que no se ha acometido una reforma integral en treinta años". Por eso, le pide a Barcala que incluya en los presupuestos "una importante partida presupuestaria" para acometer esa reforma, así como el proyecto de un centro sociocomunitario para el barrio.