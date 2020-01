Pombo: "Vengo a un buen proyecto con ganas e ilusión"

Jorge Pombo, primer fichaje del mercado invernal se ha presentado en la mañana de hoy tras entrenar con su nuevo equipo. El ex del Zaragoza llega cedido con opción de compra obligatoria en caso de ascenso. Pombo reconocía que "no he estado en mi mejor nivel. Esto es fútbol y me centro en el día a día. Vengo para aportar a un buen proyecto con mucha ilusión y con muchas ganas".

Pombo es un hombre de ataque que llega con un perfil moderado en cuanto a su condición ya que asume que el papel que le puede tocar no es el de ser un jugador principal por la competitividad que hay arriba: "Si me mete desde el principio daré el 100 % y si me mete un minuto también daré lo mismo".

El futbolista ya está disponible paraa Álvaro Cervera, no en vano lleva toda la semana entrenando con sus compañeros y su debut podría ser este fin de semana en Copa del Rey ante el Logroñes. Por otra parte, el Cädiz ha entrenado pensando en el encuentro copero con la ausencias de Marcos Mauro, Salvi y Sergio Sánchez.