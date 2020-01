Mario Gaspar: "Estas eliminatorias a un partido son peligrosas"

El defensa del Villarreal, Mario Gaspar, señaló en rueda de prensa que la eliminatoria de Copa del Rey que afrontan este sábado a domicilio ante el Orihuela es "peligrosa", debido a que se dilucida a un solo partido y da más pie a las sorpresas pese a la diferencia de categoría de los contendientes.



"La Copa es una ilusión para todos, queremos hacer las cosas bien y, además, queremos seguir ganando. Ya sabemos que estos partidos son peligrosos y se te pueden complicar en cualquier momento", indicó.



"La idea es pasar, pero no debemos confiarnos. A un partido todo se iguala, pero debemos salir al cien por cien y a pasar la eliminatoria", añadió el lateral alicantino.



Sobre el rival, que milita en el grupo III de Segunda División B, indicó que "tengo algún amigo de la zona y los he visto jugar algún partido. Es un buen equipo que no debería estar en la posición en la que está".