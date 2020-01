La Audiencia confirma la inhabilitación del alcalde de Cerceda por prevaricación

La Audiencia de A Coruña confirma la inhabilitación del alcalde de Cerceda, José García Liñares, durante ocho años por un delito de prevaricación. Rechaza así el recurso de apelación presentado por el regidor contra la resolución del Juzgado de lo Penal número 2 que le condenó por irregularidades en la contratación de las obras del jardín botánico de la localidad, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El tribunal ratifica también la inhabilitación del arquitecto técnico del Concello durante cuatro años, por un delito de falsedad.

La Audiencia confirma íntegramente la resolución judicial de julio del año pasado. Según el tribunal, lo que pretendieron el alcalde y su asesor técnico con su recurso fue sustituir el criterio judicial, objetivo e imparcial por un criterio, dice, subjetivo e interesado en la idea de la absolución. Los magistrados indican que no se ha demostrado que la tramitación de la obra del jardín botánico merezca sanción penal pero consideran que de ahí a elevarlo a categoría de lo correcto media un trecho que la prueba no avala. La obra empezó a finales de marzo de 2015 por una contratación verbal, sin que el expediente administrativo alcanzase la fase de adjudicación. Un hecho que,según la sentencia, es un delito de prevaricación. Contra el fallo de la sección primera de la Audiencia provincial no cabe recurso.