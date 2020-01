Reacciones políticas a la investidura de Pedro Sánchez en la Marina Alta

Las reacciones tampoco se hicieron esperar ayer entre partidos políticos y sus representantes en la Marina Alta, tras la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno; siendo elegido por 167 'síes', frente a 165 'noes' y 18 abstenciones.

El primer gobierno de coalición de la democracia española.

El PSPV-PSOE de Dénia resaltaba, en su perfil de Facebook, que “el diálogo y el consenso se han impuesto” apuntando que “ahora, manos a la obra para poner en marcha el Gobierno de progreso”.

Por su parte, Podem Dénia era el único partido que emitía un comunicado de prensa, tras el pleno de investidura.

En el mismo, muestra su “más fuerte apoyo al gobierno salido de la voluntad popular”. El círculo morado local indicaba su confianza porque “sea un gobierno que ponga la gente en el centro de sus políticas y que ayude a salir a las clases más desfavorecidas de la situación en que se encuentran hoy”.

También señalaban que no dudan “en las dificultades a las que se enfrentará debido al acoso de las derechas de este país que no han entendido que cuando no gobiernan ellos, también los gobiernos son legítimos".

Y terminan el comunicado felicitándose por el ejecutivo de coalición, "novedad en nuestra historia democrática al que le deseamos todos los éxitos y larga duración".

En el otro lado de la balanza, desde Vox Dénia, también a través de Redes Sociales, convocan a la ciudadanía de la capital comarcal a salir a la calle el próximo domingo, 12 de enero, para concentrarse frente al edificio consistorial, a partir de las 12 horas.

La movilización, apuntan, es “para hacer saber a Pedro Sánchez que el orden constitucional no se negocia”.

Esta convocatoria ha sido organizada por Vox a nivel nacional bajo el lema “España existe. Por un gobierno que respete la Constitución y la Soberanía”.

Mientras, el PSPV-PSOE de Xàbia comparte en sus Redes Sociales, el texto de su secretario general, José Chulvi, en su perfil de Facebook.

En el mismo señalaba que se trata, el de ayer, en un “día histórico para la democracia española”. E indicaba que con la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno, “se consuma la victoria de los millones de personas” que dijeron “sí a una España abierta, dialogante y de todas y todos. Justa, honrada, ecologista y feminista. País de palabras y hechos. País en el que por encima de todo tiene que haber respeto y convivencia”.

El también secretario provincial de los Socialistas manifestaba que se ha demostrado “que el acuerdo es el mejor camino para construir el futuro”, un futuro, añadía, en el que caben todos y añadía que “ahora toca trabajar de verdad”.

También mostraba su agradecimiento y reconocimiento a los diputados y diputadas socialistas que representan a la provincia de Alicante.

Por su parte, el PSPV-PSOE de Ondara comparte las palabras de Socialistes Valencians, en sus Redes Sociales, con el hashtag #PedroSánchezPresidente, recordando los 167 “valientes” votos a favor, con los que el candidato socialista obtenía la mayoría suficiente para ser investido. Desde estas filas se considera que la Comunitat Valenciana continuará consolidando su avance.

Desde el PSPV-PSOE de Gata de Gorgos daban su enhorabuena a Pedro Sánchez.