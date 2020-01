Eva Crisol asiste a la "Tertulia Política" de Radio Elche como portavoz de Ciudadanos sin hacerse oficial el cambio

Ciudadanos Elche ha comunicado a través de sus redes sociales que Eva Crisol asistía a la "Tertulia Política" de Radio Elche Cadena SER en calidad de portavoz de la formación. Sin embargo, todavía no se ha hecho oficial el cambio por el que Eduardo García-Ontiveros, que ha sido expulsado del partido, pasaría a dejar el grupo municipal, por lo que Crisol asumiría la portavocía.

El partido ya ha remitido al alcalde de Elche, Carlos González, el escrito pidiendo la baja de García-Ontiveros como miembro de la formación, aunque, en principio, González todavía no lo ha recibido. Desde la formación confían en que la carta llegue a manos del secretario municipal en las próximas horas para que con la firma del alcalde se haga efectiva la baja.

Aun así, en el próximo pleno se deberá de dar cuenta del cambio por lo que García-Ontiveros pasaría a ser concejal no adscrito. Aunque el partido le ha pedido al todavía portavoz de la formación que entregue su acta de concejal, esta es nominativa por lo que podría desoír las órdenes de Ciudadanos y continuar en el salón de plenos.

En el caso de que entregase su acta, la tercera en la candidatura y que entraría como concejala es Irene Ripoll, persona por la que se ha llegado a esta situación. García-Ontiveros la nombró como funcionaria del grupo desobedeciendo las órdenes marcadas por la dirección provincial que apostaba por Mari Paz Gallud. Ante esta situación, el partido decidió abrirle un expediente disciplinario que terminó con su suspensión y expulsión.

García-Ontiveros no tiene intención hasta el momento de entregar su acta por lo que Eva Crisol pasaría a ser la portavoz y única concejala de Ciudadanos Elche. Además, como marca "la provincial" Mari Paz Gallud asumiría las labores de funcionaria del grupo prescindiendo de Irene Ripoll quien tampoco podría formar parte del equipo de García-Ontiveros porque los concejales no adscritos no tienen derecho a este tipo de apoyos.