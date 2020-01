Ciudadanos responde al PP sobre el futuro de su pacto con el PSOE

El Partido Popular ha instado a Ciudadanos a romper su pacto con el PSOE contestando éstos últimos señalando que "no hay motivo". El portavoz del grupo popular municipal, Manuel Bonilla, ha pedido a la formación naranja que "haga efectivas las palabras de Inés Arrimadas en el debate de investidura de ayer y no sea cómplice del PSOE". La líder del partido naranja en la capital, María Cantos, confirma que mientras se siga cumpliendo el pacto alcanzado entre PSOE y Ciudadanos "no habrá motivo justificado para romperlo".

El PP asegura que Pedro Sánchez está "dispuesto a fragmentar España". En este sentido, ha señalado que "mientras Cs siga gobernando con el PSOE en la capital jiennense, Arrimadas estará deslegitimada para criticar a Pedro Sánchez".

La respuesta

Algo en lo que no está de acuerdo la líder del partido naranja en la capital, y mano derecha del gobierno socialista, María Cantos. Confirma que mientras se siga cumpliendo el pacto alcanzado entre PSOE y Cs no habrá motivo justificado para romperlo. "Considero que en este caso el grupo municipal popular tiene muchas ganas de llegar al gobierno municipal. Tuvo su oportunidad, nosotros en su momento pusimos una condición y ellos no la aceptaron. Consideramos que ese Además, la líder naranja ha confirmado que el pacto actualmente goza de buena salud y se está cumpliendo. "Ahora mismo hay tantísimo por lo que trabajar por Jaén y tanto que se ha puesto en común sobre la mesa de nuestros programas electorales, que no hay motivo actualmente para romper el pacto", ha dicho.