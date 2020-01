Los ciudadanos de las Islas tienen un mes para adaptar las antenas de TDT

Los ciudadanos de las Islas tienen hasta el 11 de febrero para adaptar las antenas colectivas de la TDT con el fin de liberar las frecuencias que darán paso a la tecnología 5G. Según los últimos datos oficiales, a finales de noviembre del año pasado solo el 23 por ciento de los casi 25.000 edificios afectados de Balears había realizado los cambios en su antena.

A día de hoy, según las estimaciones del subdirector general de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico, Antonio Fernández-Paniagua, la cifra podría haber aumentado hasta un 40 por ciento de los edificios afectados que ya ha adaptado sus antenas. Un dato bastante bajo teniendo en cuenta que de aquí a un mes se dejarán de emitir algunos canales de la TDT.

Hay que recordar que el ministerio de Economía ofrece subvenciones de entre 104 y 678 euros para cubrir los gastos de la instalación que deberá realizar un técnico.

Para comprobar si nuestro edificio ya está adaptado o no se puede comprobar desde el televisor. En caso de ver algunos canales duplicados no habrá que realizar ningún ajuste a la antena colectiva. Si no es así, ante cualquier duda se puede consultar más información en la página web www.televisiondigital.es o ponernos en contacto con el administrador de la finca.