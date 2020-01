Conesa propone a PP, Cs, Podemos y Mas País acordar las reivindicaciones al nuevo Gobierno

Diego Conesa no ha querido ni confirmar ni desmentir si el alcalde de Calasparra y miembro de la ejecutiva federal del PSOE, Pepe Velez se perfila como el próximo delegado. Asegura que esa es una facultad del presidente del gobierno y añade que Francisco Jiménez ha sido eficaz y abierto a solucionar problemas y Velez, alguien de su máxima confianza.

El lider socialista ha exigido que el decreto ley del Mar Menor se tramite como proyecto de ley y vaya al pleno de la Asamblea y no con "oscurantismo" convalidandolo en la comisión permanente. Sobre todo Cs, ha dicho Conesa tiene la oportunidad de rectificar. "Vamos a esperar a ver que pasa este viernes con esta cuestión, porque queremos ser últiles". Si no lo somos, añade, "tomaremos las decisiones que tengamos que tomar, en referencia a la posible presentación o no de una moción de censura.

Conesa, que ha comparecido para valorar el "desbloqueo" del gobierno de España, ha señalado que el PSOE regional será leal, pero también exigente con el nuevo gobierno de coalición. Y ha solicitado reuniones a Podemos, que se celebrará mañana, Más País, Ciudadanos y al presidente de la comunidad para unir esfuerzos para defender los intereses de la región.

Sobre las amenzas a los diputados murcianos estos días de investidura, Conesa ha señalado que van a combatirlas con la verdad y a los bravucones con democracia.