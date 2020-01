Más que una obra de teatro

"Las historias que guardan cada uno de ellos se convierten en la mejor justificación para montar una obra de teatro como 'Was soll ich tun?', explica en el programa Hoy por hoy uno de los directores de la obra; el dramaturgo, codirector e intérprete, José Antonio Fuentes.

Fuentes, junto a Eva Libertad, dirigen esta pieza teatral basada en testimonios reales de personas que han sido 'estigmatizadas' por el simple hecho de trabajar en un país que no es el de origen. Y no solo habla de marroquíes o colombianos que residen y trabajan en España, sino de españoles que trabajan o han trabajado en otros países como Alemania y que también se han sentido "esclavos" en pleno siglo XXI.

Cartel anunciador de Was Soll Ich Tun? Extranjería, Origen, Esclavitud´ / facebook.com/Sabotaje-Teatro

Desde Sabotaje Teatro nos explican que los intérpretes de 'Was soll ich tun?' (Qué puedo hacer) han cruzado océanos y atravesado fronteras de todo tipo; políticas, físicas, de clase..., con cuyos testimonios en primera persona se ha tejido la obra en la que estos actores no profesionales se representan así mismos; desde personas extranjeras que trabajan en el campo de Cartagena o en el cuidado de nuestros niños y ancianos. Españoles que recientemente han trabajado en Alemania, Francia o Inglaterra. Una bailarina con diversidad funcional que ya no baila, habla. Historias entrelazadas en una teatralidad que reflexiona sobre su propia naturaleza y en la que se conjuga teatro documento con una práctica escénica poética.

Entre otros, en 'Was soll ich tun?' (Qué puedo hacer) conoceremos a Mustafá Ziani, marroquí residente en Murcia 20 años, exjornalero y sindicalista en el campo de Cartagena, quien ha contado en Hoy por hoy la difícil situación laboral que soportan los trabajadores del campo en la Región de Murcia. También conoceremos a Diego Jiménez, profesor de historia jubilado de Cartagena autor del libro 'La casa de la Loma' donde recoge el testimonio de su madre, Ana, campesina en el campo de Cartagena a lo largo de la mitad del siglo pasado. Y a Edna Yolima Ramírez, colombiana que trabaja en el cuidado y servicios de limpieza domésticos.

Was Soll Ich Tun? Extranjería, Origen, Esclavitud´, de Sabotaje Teatro. Jueves 9 de enero, a las 21:00h, en el Teatro Circo Murcia.