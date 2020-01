Espindola confía en Marcel, Leo Santana y Miguelín

Carlos Espíndola, portero brasileño de ElPozo Murcia Fútbol Sala, ha afirmado que ahora están "más en el camino correcto" y que el equipo "tiene que ir a más" y estará "más fuerte" con la llegada de Marcel de Mendoça y la recuperación de Miguelín Sayago y Leo Santana.

El guardameta de Florianópolis, que llegó al club en verano procedente del Jaén Paraíso Interior, tendrá la ocasión de enfrentarse a su ex equipo el sábado, y lo normal es que así sea pues ha disputado 13 de los 16 encuentros del conjunto grana en esta Liga, en la que los murcianos son sextos con 31 puntos sumados en 16 partidos.

"Esperamos un partido muy duro y peleado, como los de la pasada temporada, y que se decidirá por detalles, pues los duelos entre el Jaén y ElPozo son de bastante presión", ha comentado para añadir que él espera un buen recibimiento en el pabellón La Salobreja: "La afición me recibió bien en pretemporada y espero que sea igual pues no he hecho nada malo contra ellos".

Del cuadro andaluz ha destacado que "mantiene la misma dinámica con un entrenador que lleva muchos años allí -Dani Rodríguez- y pelea mucho contra los grandes".

Espíndola ha aludido a la necesidad que tenía el equipo de parar en la competición por una cuestión de fatiga. "Comenzamos la pretemporada antes de lo normal y estábamos cansados de piernas y también de cabeza", ha apuntado.

"Hacer un parón por Navidad nos vino bien para desconectar y ahora creo que estamos más en el camino correcto", ha dicho al tiempo que ha remarcado que "el equipo tiene que ir a más con la llegada de Marcel y la recuperación de Miguelín y Leo y estará más fuerte".

Espíndola se ha referido de esa forma al fichaje de su compatriota Marcel en este mercado de invierno y a la puesta a punto de los lesionados de larga duración que tiene el equipo, el ala y capitán Miguelín y el cierre brasileño Leo Santana.

El portero grana ve a su equipo haciendo "un buen fútbol sala, mejor que el de los rivales", pero tienen que "meter más goles" para optimizar su juego y subir posiciones.

"El Barça falló en la última jornada y esperamos que los demás también lo hagan para remontar. En la Liga es cada vez más difícil ganar, pero debemos seguir venciendo para recuperar posiciones", ha reconocido.